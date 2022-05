Ancelotti sa spolieha na mágiu Bernabeu, Guardiola: Test charakteru

Odveta semifinále Ligy majstrov 2021/2022 - STREDA 4. mája, 21.00 SELČ:

Real Madrid - Manchester City /prvý zápas: 3:4, rozhodca: Daniele Orsato (Tal.)/

Bratislava 3. mája (TASR) - Tréner futbalistov Realu Madrid Carlo Ancelotti verí, že jeho tímu sa v stredajšej domácej odvete semifinále Ligy majstrov podarí zmazať jednogólové manko z prvého zápasu a po štyroch rokoch sa prebojuje do finále najprestížnejšej klubovej súťaže. "Biely balet" pred týždňom na pôde Manchestru City nezachytil vstup, rýchlo prehrával 0:2, no aj vďaka dvom gólom Karima Benzemu dokázal skorigovať na prijateľných 3:4 a pred druhým stretnutím je tak stále všetko otvorené." zdôraznil Ancelotti. "" Jeho zverenci už dokázali v tohtoročných vyraďovacích bojoch zvrátiť nepriaznivý stav po prvom zápase. Po tom, ako si v osemfinále odniesli z ihriska Paríža St. Germain tesnú prehru 0:1, inkasovali aj v domácej odvete, no hetrikom Benzemu skóre otočili. "," tvrdí Ancelotti.Real sa cez víkend vrátil na španielsky trón, keď vďaka triumfu 4:0 nad Espanyolom Barcelona získal 35. majstrovský titul v La Lige. Pre Ancelottiho mal špeciálnu príchuť, ako prvý kouč totiž dokázal so svojimi tímami triumfovať v piatich najväčších európskych ligách. Taliansky tréner v zápase šetril na semifinálovú odvetu LM Benzemu, Viniciusa Juniora i Toniho Kroosa. Už počas osláv titulu smeroval fanúšikov k dôležitému súboju so City." hecoval z otvoreného autobusu priaznivcov "bieleho baletu". Ancelotti schvaľoval bujaré oslavy, podľa neho môže ich pozitívny duch a energia vyburcovať mužstvo: "V stredajšom zápase je otázny štart rakúskeho obrancu Davida Alabu, ktorý má problémy s kolenom a v pondelok trénoval iba individuálne. Kompletný tréning neabsolvoval ani waleský útočník Gareth Bale. "" vyjadril sa pre uefa.com stredopoliar Realu Casemiro.Líder anglickej Premier League sa na stredajší duel naladil víťazstvom 4:0 na pôde Leedsu. Tréner "Citizens" Pep Guardiola verí, že jeho tím odvetu zvládne a minimálne si udrží náskok z prvého súboja. "" vyhlásil španielsky kormidelník. Ten má na San Bernabeu skvelú bilanciu. Ako tréner City, FC Barcelona či Bayernu Mníchov dokázal na štadióne Realu v deviatich súbojoch šesťkrát zvíťaziť, dvakrát uhral remízu a prehral iba raz. V roku 2009 dokázal s Barcelonou dokonca "zdemolovať" domáce "pusinky" 6:2. Celkovo koučoval svoje mužstvá proti Realu v 20-tich zápasoch, z ktorých dvanásť vyhral. "," citovala agentúra AFP Guardiolu, ktorého mužstvo ťahá šnúru štyroch výhier vo všetkých súťažiach.Manchesterský tím tuho bojuje o domáci titul s Liverpoolom a v dueloch Premier League tak necháva kopec energie, no Liga majstrov je pre "Citizens" mimoriadne dôležitá súťaž. Prehra s FC Chelsea (0:1) v minulosezónnom vyvrcholení LM ešte stále hráčov neprebolela a stredopoliar Ilkay Gündogan naznačil, že jeho tím urobí všetko pre to, aby sa opäť prebojoval do finále a odčinil minuloročný neúspech: "