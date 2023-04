Ancelotti sa sťažuje na nabitý kalendár: Na hráčov nemyslí nikto

Madrid 21. apríla (TASR) - Tréner futbalistov madridského Realu Carlo Ancelotti sa opäť sťažuje na nabitý kalendár. Podľa neho je potrebné čo najskôr zaviesť opatrenia v podobe redukcie súťažných zápasov, aby sa tým chránilo zdravie hráčov. Informovala AFP.



Ancelottiho zverenci nastúpia v úvodnom semifinále Ligy majstrov proti Manchestru City len tri dni po tom, ako odohrajú finále Kráľovského pohára proti Osasune Pamplona. "Niekoľkokrát v minulosti som povedal, že takto nabitý kalendár nedáva zmysel. Je príliš nahustený, obsahuje veľa zápasov a nie je priestor na oddych. Každý myslí len na seba. La Liga myslí na seba, Španielska futbalová federácia myslí na seba. Európska futbalová únia a Medzinárodná futbalová federácia to isté. Každý háji len svoje záujmy a nikto nemyslí na hráčov," nedával si servítku pred ústa taliansky kouč.



Real nastúpi v sobotnom ligovom zápase proti Celte Vigo pravdepodobne aj s Karimom Benzemom na hrote útoku. Francúzsky kanonier utrpel drobné zranenie v utorkovej odvete štvrťfinále LM na ihrisku Chelsea a v 71. minúte musel striedať. Pri odchode z hracej plochy pôsobil urazene, no Ancelotti uviedol veci na pravú mieru. "Nemalo by zmysel, aby hral do konca v rozhodnutom zápase. Striedal som ho, neskôr sme o tom spolu hovorili. Absolútne sa stotožnil s mojím zámerom," poznamenal Ancelotti.