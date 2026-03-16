Ancelotti tvrdí, že Brazílčania s ním predĺžia kontrakt až do MS 2030

.
Na snímke Carlo Ancelotti. Foto: TASR/AP

Svojej funkcie sa ujal vlani v máji.

Rio de Janeiro 16. marca (TASR) - Tréner brazílskej futbalovej reprezentácie Carlo Ancelotti tvrdí, že bude na lavičke päťnásobných majstrov sveta až do MS 2030. Svojej funkcie sa ujal vlani v máji, keď nahradil Dorivala Júniora a postúpil s „kanárikmi" na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku.

„S predstaviteľmi Brazílskej futbalovej konfederácie sa dohodneme na predĺžení zmluvy do MS 2030. Ak bude z oboch strán vôľa pokračovať, nevidím v tom žiadny problém. Pred tohtoročným svetovým šampionátom alebo po jeho skončení bude predĺženie kontraktu oficiálne," citovala slová Ancelottiho agentúra AP.
.

Neprehliadnite

OBRAZOM: Zlaté sošky poznajú majiteľov. Aké bolo odovzdávanie Oscarov?

OSCARY SÚ ROZDANÉ: Kto si odniesol tieto významné sošky?

OTESTUJTE SA: Precestujte svet v novom geografickom kvíze

TÝŽDENNÍK: Všetko niekedy nestačí