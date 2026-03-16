Ancelotti tvrdí, že Brazílčania s ním predĺžia kontrakt až do MS 2030
Svojej funkcie sa ujal vlani v máji.
Autor TASR
Rio de Janeiro 16. marca (TASR) - Tréner brazílskej futbalovej reprezentácie Carlo Ancelotti tvrdí, že bude na lavičke päťnásobných majstrov sveta až do MS 2030. Svojej funkcie sa ujal vlani v máji, keď nahradil Dorivala Júniora a postúpil s „kanárikmi" na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku.
„S predstaviteľmi Brazílskej futbalovej konfederácie sa dohodneme na predĺžení zmluvy do MS 2030. Ak bude z oboch strán vôľa pokračovať, nevidím v tom žiadny problém. Pred tohtoročným svetovým šampionátom alebo po jeho skončení bude predĺženie kontraktu oficiálne," citovala slová Ancelottiho agentúra AP.
„S predstaviteľmi Brazílskej futbalovej konfederácie sa dohodneme na predĺžení zmluvy do MS 2030. Ak bude z oboch strán vôľa pokračovať, nevidím v tom žiadny problém. Pred tohtoročným svetovým šampionátom alebo po jeho skončení bude predĺženie kontraktu oficiálne," citovala slová Ancelottiho agentúra AP.