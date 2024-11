Ancelotti tvrdí, že Mbappe je odhodlaný prekonať ťažké obdobie

Madrid 9. novembra (TASR) - Tréner futbalistov Realu Madrid priznal, že francúzsky kanonier Kylian Mbappe je momentálne "dole". Podľa Carla Ancelottiho le však zároveň odhodlaný prekonať ťažké obdobie. Od júlového príchodu z Paríža St. Germain sa zatiaľ nedostal do očakávanej hernej fazóny a v 15 súťažných zápasoch strelil za Real "iba" osem gólov. V uplynulých piatich zápasoch len jeden.



Real triumfoval v uplynulej sezóne v španielskej La lige aj v Lige majstrov, no v súčasnosti v domácej súťaži zaostáva za FC Barcelona o deväť bodov. "Kylian je "dole" tak, ako všetci ostatní z tímu, ale cíti veľkú motiváciu prekonať to. Problém, ktorý má, sa týka každého v mužstva. Môžete prstom ukázať na Viniciusa Juniora, Rodryga alebo (Judea) Bellinghama. Je to ťažká situácia pre každého," poznamenal Ancelotti pre portál bbc.com.



Taliansky kouč dodal, že Mbappe naplno trénuje a je presvedčený, že sa jeho forma zlepší. "Nesmiete skloniť hlavu, ale držať ju hore," konštatoval Ancelotti. Dvadsaťpäťročný útočník nefiguruje v nominácii trénera francúzskej reprezentácie Didiera Deschampsa pre nadchádzajúce dva zápasy Ligy národov. "Je to vec reprezentačného trénera a ja nemám právo posudzovať jeho rozhodnutia. On sa tak rozhodol a my to musíme akceptovať," zdôraznil Ancelotti.