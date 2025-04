Ancelotti údajne končí v Reale, má sa stať kormidelníkom Brazílie

Madrid 29. apríla (TASR) - Talian Carlo Ancelotti sa stane trénerom brazílskej futbalovej reprezentácie. Viesť by ju mal už v júnových dueloch kvalifikácie o postup na MS 2026. Informovali o tom viaceré španielske médiá i renomovaný novinár Fabrizio Romano.



Ancelotti v súčasnosti vedie Real Madrid, s ktorým získal dovedna 15 trofejí. Vlani sa tešil z triumfu v Lige majstrov i z majstrovského titulu španielskej La Ligy, no v tejto sezóne tím nenapĺňa očakávania. Vo štvrťfinále najprestížnejšej klubovej súťaže sveta vypadol s Arsenalom Londýn, v lige zaostáva za vedúcou Barcelonou o štyri body a svojmu najväčšiemu rivalovi navyše cez víkend podľahol vo finále Copa del Rey.



Šesťdesiatpäťročný Talian, ktorý sa v minulosti tešil z úspechov aj na lavičke AC Miláno či FC Chelsea, napriek tomu patrí medzi najlepších trénerov sveta a Brazília ma o jeho služby záujem už dlhší čas. S Realom má podpísaný kontrakt do leta 2026, no „kanárikov“ by mal prevziať už začiatkom júna. Španielsky tím tak už nepovedie na nadchádzajúcich MS klubov. V Madride by ho údajne mohol nahradiť niekdajší hráč „bieleho baletu“ Xabi Alonso, ktorý momentálne trénuje nemecký Bayer Leverkusen.



Brazília koncom marca ukončila spoluprácu so 63-ročným kormidelníkom Dorivalom Juniorom. Mužstvo prehralo v kvalifikácii o postup na MS 2026 s najväčším rivalom Argentínou 1:4 a v tabuľke mu patrí 4. priečka.