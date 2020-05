Ancelotti vidí Rangnicka ako budúceho trénera AC Miláno

Miláno 3. mája (TASR) - Tréner futbalistov Evertonu Carlo Ancelotti očakáva, že na lavičku AC Miláno by mohol zasadnúť Ralf Rangnick. Bývalý kouč RB Lipsko však kontakt s účastníkom talianskej Serie A odmieta.



"Červeno-čierni" hľadajú pre budúcu sezónu nástupcu Stefana Pioliho. Talianske médiá v uplynulých dňoch informovali, že vedenie AC oslovilo v tejto súvislosti Rangnicka, ten to však nepotvrdil. "Stretli sme sa, keď som v Nemecku viedol Bayern Mníchov. Viem, že Ralf zbožňoval AC Miláno, keď ho viedol Arrigo Sacchi," povedal Ancelotti podľa agentúry SID.



Prekážkou pre príchod Rangnicka by nemalo byť ani to, že je pre Talianov neznámym cudzincom. "Tifosi by sa mali starať o to, či je kouč dobrý, nie odkiaľ pochádza. AC Miláno vždy vedelo vybrať dobrých trénerov," vyhlásil Ancelotti, ktorí v minulosti priviedol Milánčanov k dvom triumfom v Lige majstrov.