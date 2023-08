Ancelotti vylúčil Mbappeho letný príchod do Realu Madrid

Madrid 25. augusta (TASR) - Taliansky futbalový tréner Carlo Ancelotti vylúčil, že by Real Madrid toto leto podpísal zmluvu s Kylianom Mbappém z Paríža Saint-Germain. Kouč španielskeho vicemajstra dodal, že káder v tomto období nebude rozširovať o nových hráčov.



"Myslím si, že súpiska nášho tímu je už uzavretá a hráči sa plne koncentrujú na novú sezónu. Takže nateraz vylučujem príchod Kyliana Mbappého do klubu," uviedol Ancelotti pre portál bbc.com.



Dvadsaťštyriročnému útočníkovi vyprší zmluva s francúzskym majstrom v lete nasledujúceho roka. Prezident klubu Nasser Al-Khelaifi uviedol, že nenechá Mbappého odísť zadarmo. V júli PSG povolilo saudskoarabskému Al-Hilal rokovať s Mbappem po tom, ako klub predložil prestupovú ponuku vo výške 259 miliónov libier.



Francúzsky útočník uplynulý mesiac netrénoval s tímom a rovnako vynechal úvodný ligový zápas sezóny proti Lorientu (0:0). Klub uviedol, že po absolvovaní "veľmi konštruktívnych a pozitívnych rozhovorov" sa Mbappe vrátil do tréningového procesu. Minulý týždeň nastúpil v stretnutí s Toulouse (1:1) ako náhradník a skóroval z penalty.



Mbappe prišiel do PSG v roku 2017, najprv na hosťovanie z Monaka, potom ho klub odkúpil za 180 miliónov eur. V drese francúzskeho šampióna odohral 261 zápasov, strelil 213 gólov a stal sa päťnásobným víťazom Ligue 1.