Ancelotti vylúčil príchod do Barcelony: Som spojený s Realom

Madrid 3. októbra (TASR) - Tréner futbalistov Realu Madrid Carlo Ancelotti vylúčil možnosť, že by niekedy zasadol na lavičku konkurenčnej Barcelony. Vody v španielskych médiách rozvíril bývalý kapitán "bieleho baletu" Guti, ktorý označil Ancelottiho ako možného nástupcu Ronalda Koemana.



Koeman je po zlom štarte Barcelony do novej sezóny pod tlakom a o jeho odchode z Camp Nou sa už dlhšie špekuluje. Štyridsaťštyriročný Guti, ktorý s Realom Madrid získal päť titulov a trikrát sa tešil z triumfu v Lige majstrov, uviedol, že Ancelotti by bol správny muž pre Barcelonu.



Taliansky tréner však túto možnosť vylúčil. "Pri všetkej úcte ku klubu ako je Barcelona, prípadnú ponuku by som nemohol prijať. Nemôžem ísť proti mojej histórii a tá je spojená s Realom Madrid. Stále som trénerom Realu," povedal Ancelotti podľa agentúry DPA pred nedeľňajším zápasom na ihrisku Espanyolu, s ktorým Real v La Lige vyhral 20 z posledných 23 zápasov a strelil v nich 61 gólov.