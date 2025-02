Ancelottimu sa remíza v madridskom derby málila: Zaslúžili sme si viac

Madrid 9. februára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid nevyužili šancu dostať sa v španielskej La Lige do štvorbodového trháku. V šlágri 21. kola remizovali doma s Atleticom Madrid 1:1. Na čele tabuľky majú náskok jedného bodu pred mestským rivalom. Tretia Barcelona stráca na Real päť bodov, no má k dobru nedeľňajší duel na pôde Sevilly.



Atletico viedlo od 35. minúty, keď Argentínčan Julian Alvarez s prehľadom premenil pokutový kop. Celej situácii predchádzal súboj Aureliena Tchouameniho so Samuelom Linom, ktorý od začiatku duelu robil obrane Realu problémy Hlavný rozhodca po konzultácii s VAR napokon usúdil, že francúzsky stredopoliar si v šestnástke počínal nedovolene a ukázal na biely bod.



"Vedeli sme, ako treba hrať proti Realu a okrem gólu sme si vypracovali aj ďalšie šance. Pred penaltou som bol trochu nervózny, kopol som ju však tak, ako som chcel. Boj o titul bude dramatický až do konca, tento bod ešte môže mať pre nás v konečnom účtovaní veľkú cenu," uviedol pre akreditované médiá Alvarez, ktorý po vlaňajšom prestupe z Manchestru City patrí medzi najväčšie opory "Los Colchoneros".



Do druhého polčasu vstúpil Real aktívnejšie a už v 50. minúte vyrovnal zásluhou Kyliana Mpappeho. Pre 26-ročného kanoniera to bol prvý presný zásah v madridskom derby. Krátko na to mohol strhnúť vedenie na stranu "bieleho baletu" Jude Bellingham, no jeho hlavička opečiatkovala brvno. V závere sa za obranu Atletica dostal Mbappe, nepodarilo sa mu však prekonať Jana Oblaka a tak sa na Santiago Bernabeu body delili.



Trénera Realu Carla Ancelottiho mrzelo, že jeho zverenci nevyužili naplno výhodu domáceho prostredia. "Sme sklamaní, podľa môjho názoru sme si zaslúžili získať viac ako bod. Druhý polčas bol jasne v našej réžii, vypracovali sme si veľa šancí, no premenili sme iba jednu. Pozitívum je, že sme sa udržali na čele tabuľky. Až do konca súťaže to bode veľmi napínavé, šancu na titul stále živia tri tímy," zdôraznil taliansky kouč.



Kormidelník Atletica Diego Simeone bol spokojný najmä s výkonom v prvom polčase. "Škoda, že sme nedokázali dotiahnuť do konca niektoré sľubne sa rozvíjajúce akcie, pri zrode ktorých bol Antoine Griezmann. Po úvodnom dejstve sme mohli viesť vyšším rozdielom. V úvode druhého polčasu nás Real zatlačil a podarilo sa mu vyrovnať. Oba tímy majú zrejme po záverečnom hvizde pocit, že z tohto zápasu mohli vyťažiť aj viac."