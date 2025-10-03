< sekcia Šport
Andacká obsadila 17. miesto v pretekoch junioriek
Prvá skončila Paula Ostizová.
Autor TASR
Drome-Ardeche 3. októbra (TASR) - Slovenská cyklistika Nina Andacká obsadila na majstrovstvách Európy v pretekoch jednotlivkýň 17. miesto v kategórii junioriek. Úradujúca majsterka SR prišla do cieľa na 62,9 km dlhej trati vo francúzskom Drome-Ardeche s odstupom 43 sekúnd za víťaznou Paulou Ostizovou. Sedemnásťročná Španielka na cieľovej páske zdolala Anju Grossmannovú zo Švajčiarska, tretia finišovala Talianka Chantal Pegolová.
Rovnaká trojica sa na pódiu umiestnila aj počas uplynulého víkendu na MS v Rwande. Na trati v Kigali vtedy takisto získala zlato Ostizová, na európskom šampionáte si priečky vymenili Grossmannová s Pegolovou. Druhá slovenská zástupkyňa Miriam Šichtová zaostala za víťazkou o 6:43 min a skončila na 64. pozícii.
cestná cyklistika - ME
preteky jednotlivcov - juniorky:
1. Paula Ostizová (Šp.) 1:46:47 h, 2. Anja Grossmannová (Švaj.) rovnaký čas ako víťazka, 3. Chantal Pegolová (Tal.) +3 s,... 17. Nina ANDACKÁ (SR) +43 s, 64. Miriam ŠICHTOVÁ (SR) +6:43 min
