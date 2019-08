Andalúzska federácia sa bude zaoberať prípadom rasizmu voči hráčom QPR

Predstavitelia RFAF uviedli, že netolerujú rasizmus a pochválili prístup hostí.

Madrid 15. augusta (TASR) - Kráľovská andalúzska futbalová federácia (RFAF) sa bude zaoberať prípadom údajného rasizmu, pre ktorý tím Queens Park Rangers do 18 rokov nedohral prípravné stretnutie s domácim Nervionom v Seville. Urobí to napriek tomu, že sa nepodieľala na organizácii zápasu.



Predstavitelia RFAF uviedli, že netolerujú rasizmus a pochválili prístup hostí. Kráľovská španielska futbalová federácia (RFEF) ani Nervion však na incident zatiaľ nereagovali. Výkonný riaditeľ anglického klubu Lee Hoos v stredu vyzdvihol trénera Paula Furlonga a jeho realizačný tím za to, že "zareagovali správnym spôsobom a využili všetky možnosti, aby ochránili hráčov." Informovala o tom agentúra AP.