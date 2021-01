Anderlecht získal Dána Larsena na hosťovanie z Hoffenheimu

Brusel 23. januára (TASR) - Dánsky futbalový krídelník Jacob Bruun Larsen odišiel z Hoffenheimu do Anderlechtu Brusel na hosťovanie do konca aktuálnej sezóny.



Dvadsaťdvaročný dánsky reprezentant sa nevedel prepracovať do základnej zostavy, v Bundeslige tak za TSG 1899 odohral len dva zápasy. Raz sa v jeho drese predstavil v Európskej lige UEFA. V Bundeslige debutoval v Borussi Dortmund, hosťoval aj vo VfB Stuttgart. Informovala agentúra AFP.