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Anderson spečatil svoj príchod do Manchestru City: Som v siedmom nebi
Anderson sa stal najdrahším nákupom klubu od príchodu Jack Grealisha, za ktorého zaplatil 100 milión libier.
Autor TASR
Manchester 23. júla (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester City spečatil príchod stredopoliara Elliota Andersona z Nottinghamu Forest. Za 23-ročného stredopoliara zaplatil 116 miliónov libier, čo je iba o milión menej ako britský rekord, ktorý vytvoril v stredu Morgan Rogers. Anglického útočníka angažovala Chelsea za 117 miliónov libier z Aston Villy.
Anderson bol jeden z najžiadanejších hráčov na prestupovom trhu a zaujímali sa o neho aj ďalšie popredné kluby vrátane druhého manchesterského tímu United. Anderson bol tiež súčasťou bronzového tímu Anglicka na nedávnych MS v USA, Kanade a Mexiku. Na Etihad Stadium spečatil svoju budúcnosť podpisom päťročnej zmluvy s opciou na ďalší rok. „Som v siedmom nebi. Nemôžem sa dočkať, kedy budem hrať za tento klub. Naozaj sa na tento moment teším. Myslím si, že City sú víťazi, sú vytrvalí a chcel som byť súčasťou takéhoto tímu. Počas uplynulých 10 až 12 rokov dominovali, práve preto som sa chcel k nim pridať,“ uviedla nová posila pre web ManCity.
Anderson sa stal najdrahším nákupom klubu od príchodu Jack Grealisha, za ktorého zaplatil 100 milión libier.
Anderson bol jeden z najžiadanejších hráčov na prestupovom trhu a zaujímali sa o neho aj ďalšie popredné kluby vrátane druhého manchesterského tímu United. Anderson bol tiež súčasťou bronzového tímu Anglicka na nedávnych MS v USA, Kanade a Mexiku. Na Etihad Stadium spečatil svoju budúcnosť podpisom päťročnej zmluvy s opciou na ďalší rok. „Som v siedmom nebi. Nemôžem sa dočkať, kedy budem hrať za tento klub. Naozaj sa na tento moment teším. Myslím si, že City sú víťazi, sú vytrvalí a chcel som byť súčasťou takéhoto tímu. Počas uplynulých 10 až 12 rokov dominovali, práve preto som sa chcel k nim pridať,“ uviedla nová posila pre web ManCity.
Anderson sa stal najdrahším nákupom klubu od príchodu Jack Grealisha, za ktorého zaplatil 100 milión libier.