Andoo Comanche zvíťazila na pretekoch zo Sydney do Hobartu

Syndey 27. decembra (TASR) - Jachta Andoo Comanche zvíťazila na 77. ročníku pretekov zo Sydney do Hobartu v kategórii line honors. Do cieľa prišla s časom jeden deň, 11 hodín, 56 min a 48 s.



Tridsaťmetrová jachta s kapitánom Johnom Winningom preťala cieľ v stredu krátko pred jednou hodinou ráno miestneho času. Pre Andoo Comanche je to už štvrté víťazstvo v line honors a rovnako je to tretí triumf s rôznymi majiteľmi či kapitánmi.



Na druhom mieste sa umiestnila jachta LawConnect. Obhajca prvenstva Black Jack (1d, 12h, 40min, 34s) a deväťnásobný víťaz Hamilton Island Wild Oats (1d, 13h, 38min, 13s) boli na treťom, resp. štvrtom mieste, informovala agentúra AP.