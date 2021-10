Andreas Žampa ešte v Söldene nešiel lepšie: Dá sa na tom stavať

Sölden 24. októbra (TASR) - Andreas Žampa nezhodnotil svoje vystúpenie v úvodných pretekoch SP v obrovskom slalome pozitívne. A to ani napriek tomu, že v rakúskom Söldene ešte lepší výsledok nedosiahol. Celkovo skončil na 43. mieste, od postupu ho delilo 75 stotín.



Na trať sa vydal so štartovým číslom 54, na najlepšieho pretekára stratil +2,77 sekundy. "Sölden je vždy špecifický. Neviem, či som tu niekedy išiel lepšie. Ale vždy veľa stratím na rovine, nie je to moja špecialita. Robím všetko pre to, aby som bol v druhom kole, nabudúce to snáď bude lepšie," uviedol Andreas Žampa.



Na otázku redaktora TASR, čo mu chýbalo k postupu no elitnej tridsiatky uviedol: "Nevyšiel mi nájazd do roviny a stratil som veľa aj dole. Ani v tréningu mi rovina nešla, tu je o niečo dlhšia, tam mám problém. Na tréningu to bolo lepšie aj horšie. Mal som úseky, ktoré boli dobré, ale svoju jazdu si musím pozrieť. Ale je to nasekané v tej tridsiatke. Stratil som na postup 75 stotín, ale nie je to koniec sveta. Nie je to pozitívne, ale dá sa na tom stavať. V Söldene som ešte k postupu nebol nikdy bližšie. Je to začiatok sezóny, teraz máme päť týždňov čas do druhého obráku."



Andreasa Žampu čaká teraz príprava v domácich podmienkach, predstaví sa aj v ďalších pretekoch, ktorá sú na programe v rakúskom stredisku Lech Zürs 13. a 14. novembra. "Doma budeme trénovať kondične, potom sa predstavím v Lechu v paralelnom slalome. Pôjdem ho po prvý raz. Je to niečo úplne iné."



Slovenský lyžiar si pochvaľoval atmosféru na prvých pretekoch sezóny, pozitívne vnímal účasť divákov aj výborné počasie. On sa však paradoxne lepšie cíti v horších podmienkach: "Konečne je to starý klasický Sölden, veľa ľudí, uvidíme, ako to bude v iných krajinách. Trať drží súper, viditeľnosť bola super. Ale ja som skôr opak, ja mám radšej keď je horšie počasie, keď nie je veľmi vidieť. Tam sa cítim istejšie."



V ďalšom priebehu Svetového pohára by chcel čo najčastejšie preniknúť do druhého kola. Verí, že sa mu bude dariť. "Chcem sa tam dostať čo najviac. Uvidíme, možno raz budem lepší ako Adam. Ale nie je to o tom, že by sme spolu súťažili," povedal s úsmevom.



Reagoval aj na zmenu vo vedení FIS, na čelo Medzinárodnej lyžiarskej federácie sa tento rok dostal Johan Eliasch. Nástupca Gian Franca Kaspera uviedol, že chce Svetový pohár zatraktívniť. "Verím, že nový prezident to urobí atraktívnejšie. Má za sebou kariéru vo firme, posunul ju vysoko. Ja verím, že aj lyžovanie pôjde hore a bude to zaujímavý projekt. Lebo lyžovanie je obrovský produkt s veľkým potenciálom."