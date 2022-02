Andreas Žampa mal neurčitý výsledok PCR testu, odletí neskôr

Bratislava 1. februára (TASR) - V utorok predpoludním vyrazila do dejiska ZOH 2022 druhá várka slovenských alpských lyžiarov. Smer Peking nabrali Adam Žampa a Rebeka Jančová. Spolu s nimi mal pôvodne ísť aj Andreas Žampa, no po neurčitom výsledku PCR testu sa rozhodol neriskovať a do dejiska hier zatiaľ neodletel. Neodcestovala ani Petra Hromcová, ktorá mala pozitívny výsledok testu neskôr. Podľa informácií z vedenia misie musí teraz absolvovať predpísaný počet ďalších testov a pokiaľ všetky budú negatívne, mala by odletieť 8. februára. Andreas Žampa by v prípade, že ďalšie požadované testy na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 absolvuje s negatívnym výsledkom, mal do Pekingu odletieť 4. februára.



"Andreas mal test s neurčitým výsledkom, nasledujúci mu vyšiel negatívne, nechcel nás však ohroziť a preventívne sa rozhodol necestovať spolu s nami," povedal starší zo súrodencov Adam. Bratia Žampovci absolvovali prípravu na ZOH v Taliansku, ktoré si vybrali pre podobnosť tamojšieho snehu s tým čínskym. Adam podľa vlastných slov už prispôsobuje svoj denný režim pekinskému času: "Dnes som vstával oveľa skôr, aby som v lietadle mohol spať a po medzipristátí v Dauhe sa budem snažiť fungovať normálne."



Slovensko bude mať na ZOH 2022 zastúpenie vo všetkých disciplínach alpského lyžovania okrem zjazdu. Pre Adama Žampu sú to už tretie ZOH. Doposiaľ najlepší individuálny výsledok dosiahol na ZOH 2014 v Soči, keď obsadil piate miesto v kombinácii. V Pekingu sa predstaví v slalome, obrovskom slalome a tímovej súťaži, kde by mal štartovať spolu s Andreasom Žampom, Jančovou a Hromcovou.