Andreas Žampa postúpil do 2. kola: Cítil som sa dobre

Alta Badia 22. decembra (TASR) - Chorvátsky lyžiar Filip Zubčič viedol po elitnej tridsiatke 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára v Alta Badii. V nedeľu si v talianskom stredisku vybudoval náskok päť stotín pred Nórom Alexandrom Steenom Olsenom, tretí Marco Odermatt zo Švajčiarska zaostával o 0,19 sekundy. Slovák Andreas Žampa obsadil 26. priečku a prvýkrát v sezóne postúpil do 2. kola (13.30 h), jeho brat Adam skončil mimo postupovú tridsiatku.



Zubčič predviedol agresívnu jazdu, vyhol sa chybám a napriek pomalšiemu záveru sa udržal na čele. Rozhodujúce desatiny na Steena Olsena získal v strednej pasáži. Obhajca veľkého i malého glóbusu Odermatt nezašiel optimálnu jazdu a mal širšiu stopu oproti konkurentom. Menej ako polsekundu strácali aj Nóri Henrik Kristoffersen a Timon Haugan.



Na zjazdovke Gran Risa sa predstavili aj dvaja slovenskí reprezentanti. Andreas mal vysoké štartové číslo 61, no od začiatku predviedol agresívnu jazdu a aj napriek chybám sa dostal do druhého kola s mankom 2,25 s na lídra. "Uplynulé dni som sa cítil dobre a som rád, že som v druhom kole. Dúfam, že aj druhá jazda bude super a uvidíme, na čo to bude stačiť," uviedol pre JOJ Šport.



Jeho brat Adam skončil na 47. mieste (+3,95). "Hore mi to ušlo, ako 'Andymu'. Potom som našiel tempo, ale podmienky boli veľmi náročné. Určite mám na viac. Čakal som, že 'Andy' sa tam dostane, pretože na tréningu bol rýchly. Mňa mrzí moja jazda. Chcel som, aby sme tam boli obaja, sú tam však aj pozitíva," zhodnotil Adam Žampa.