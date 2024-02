Andreas Žampa postúpil do druhého kola obrovského slalomu v Bansku

Bansko 10. februára (TASR) - Slovenský lyžiar Andreas Žampa postúpil do druhého kola obrovského slalomu svetového pohára alpských lyžiarov v Bansku. V bulharskom stredisku obsadil v sobotu 27. miesto a bol jedenásť stotín sekundy nad hranicou postupu.



Najrýchlejší čas dosiahol Švajčiar Marco Odermatt. Na lídra disciplíny i celkového poradia SP stratil Žampa 3,01 sekundy. Druhý najrýchlejší bol Alexander Steen Olsen z Nórska (+0,35 s) a najlepšiu trojku doplnil Manuel Feller z Rakúska so stratou 47 stotín sekundy.



Žampa postúpil do druhého kola po vyše dvoch rokoch, naposledy to dokázal v decembri 2021. V talianskej Alta Badii bol vtedy v "obráku" na 23. mieste. V Bansku bol v druhom kole obrovského slalomu aj pred piatimi rokmi, keď skončil na 26. pozícii.