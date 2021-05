Andreescuová sa odhlásila z turnaja v Ríme pre opatrenia v Taliansku

Rím 10. mája (TASR) - Kanadská tenistka Bianca Andreescuová sa odhlásila z turnaja WTA v Ríme pre prísne protipandemické pravidlá talianskej vlády. Šiesta hráčka sveta vynechala minulý týždeň podujatie v Madride po tom, ako mala pozitívny test na koronavírus. Hoci absolvovala karanténu a mala negatívny test, podľa pravidiel by musela po príchode do Talianska opäť zamieriť do izolácie.



"Už pár dní trénujem a bol sa som negatívna. Aj tak ma talianska vláda označila za riziko a nariadila karanténu v prípade môjho príchodu do krajiny. Preto sa musím, žiaľ, odhlásiť z turnaja v Ríme," citovala 20-ročnú Andreescuovú agentúra AFP.