Andreescuová sa odhlásila z US Open pre zranenie

New York 26. augusta (TASR) - Kanadská tenistka Bianca Andreescuová sa nepredstaví na grandslamovom turnaji US Open. Šampiónka z roku 2019 sa odhlásila pre zranenie, informovala agentúra AP.



Tenisová asociácia USA (USTA) potvrdila v sobotu neúčasť bývalej svetovej štvorky, no nešpecifikovala povahu a ani rozsah jej zranenia. Dvadsaťtriročná Andreescuová sa mala v 1. kole dvojhry stretnúť s Ukrajinkou Lesiou Curenkovou. Nahradí ju jedna z úspešných kvalifikantiek, respektíve hráčka, ktorá prehrala vo finále kvalifikácie.