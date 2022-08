Andreescuovej šaty rozfúkaval vietor, radšej sa prezliekla

New York 30. augusta (TASR) - Kanadská tenistka Bianca Andreescuová súperila v 1. kole grandslamového turnaja US Open nielen s Francúzkou Harmony Tanovou, ale aj vetrom, ktorý jej rozfúkaval oblečenie. Hlavného rozhodcu preto požiadala, aby sa počas zápasu mohla prezliecť. "Nie je to moja chyba, je to chyba Nike. Tieto šaty sú zlé, musím si ich prezliecť," povedala Andreescuová rozhodcovi. Po zápase neskôr dodala, že nemala v úmysle kritizovať výrobcu oblečenia. "Mala som zvoliť inú formuláciu. Ospravedlňujem sa každému, koho som tým nerešpektovala," poznamenala.



Bývalá svetová štvorka začala zápas v námorníckej modrej sukni, no vietor jej ju nepríjemne rozfúkaval. Po prezlečení pokračovala v šortkách a bielom tope, v ktorom napokon zavŕšila víťazstvo nad Tanovou 6:0, 3:6, 6:1. "Trápilo ma to pri niektorých forhendoch. Cítila som, že sa to trochu dvíha a vietor to ešte zhoršil," uviedla Andreescuová.