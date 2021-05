Andrej Kollár zamieril z Nitry do Komety Brno

Brno 24. mája (TASR) - Kariéra slovenského hokejového útočníka Andreja Kollára bude pokračovať v českej extralige. Už bývalý hráč HK Nitra sa dohodol na zmluve s Kometou Brno. Klub informoval o jeho angažovaní na oficiálnej stránke.



Pre 21-ročného Kollára pôjde o druhé zahraničné pôsobisko, v závere ročníka 2018/2019 hral za Muskegon Lumberjacks v zámorskej USHL. "Je to mladý hráč s veľkým potenciálom. Je schopný zaskočiť aj na krídle, ale prioritne ho berieme ako stredného útočníka. Je to dobre korčuľujúci hráč, veľmi dôrazný a silný na puku, čo je presne to, čo sme hľadali. Náš tím chceme stavať tak, aby každý hráč v ňom mal svoju úlohu a aby nám hráči typologicky do neho sadli," povedal tréner Komety Jiří Kalous.



Kollár strávil uplynulé dva ročníky v extraligovej Nitre, v sezóne 2020/2021 bol tretí v tímovej produktivite. V 54 zápasoch získal celkovo 34 kanadských bodov za 15 gólov a 19 asistencií. Po klubovej sezóne zamieril do tímu reprezentačného trénera Craiga Ramsayho, absolvoval niekoľko prípravných zápasov, no miestenku v tíme pre MS v Lotyšsku si nevybojoval.



Brnenský klub oznámil aj angažovanie skúseného českého obrancu Vojtěcha Mozíka.