Andrej Martin postúpil do štvrťfinále na challengeri v Mexiku

San Luis Potosi 15. apríla (TASR) - Slovenský tenista Andrej Martin sa prebojoval do štvrťfinále challengerového turnaja v mexickom San Luis Potosi. Ako nasadená jednotka vyradil v osemfinále Nemca Nicolu Kuhna v troch setoch 2:6, 6:4 a 6:4. V boji o postup do semifinále sa stretne so švajčiarskym kvalifikantom Antoineom Bellierom.