Andrej Martin prehral v belehradskom semifinále s Djokovičom

dvojhra - semifinále:



Novak Djokovič (Srb.-1) - Andrej MARTIN (SR) 6:1, 4:6, 6:0

Belehrad 28. mája (TASR) - Slovenský tenista Andrej Martin nestačil v semifinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Belehrade na Srba Novaka Djokoviča. S lídrom svetového rebríčka prehral v piatkovom stretnutí za 115 minút 1:6, 6:4, 0:6.Domáci favorit vyhral prvý set hladko, keď nenasadeného súpera brejkol v druhom aj šiestom geme. Druhé dejstvo bolo omnoho vyrovnanejšie, Martin získal Djokovičovo podanie v druhej hre, no výhodu vzápätí stratil po rebrejku. V siedmom geme Slovák opäť prišiel o svoj servis, no Srba okamžite rebrejkol a ďalším úspechom na súperovom podaní v desiatom geme vyrovnal na 1:1, keď premenil druhý setbal. Rozhodujúci set však Martin neodštartoval dobre, svoj servis prehral hneď v úvodnej hre a Djokovič už zápas doviedol do víťazného konca "kanárom". Zhatil tým nádeje na čisto slovenský duel o trofej, v druhom semifinále nastúpil Alex Molčan proti Argentínčanovi Federicovi Delbonisovi.