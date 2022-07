Andrej Sekera ukončil kariéru: Už ma nik nepresvedčí

Bratislava 18. júla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera ukončil vo veku 36 rokov aktívnu kariéru. Povedal to v rozhovore pre portál Sportnet.



Sekera odohral uplynulé tri sezóny v Dallase Stars v NHL, po tej poslednej mu vypršala zmluva a je presvedčený, že si kariéru už nepredĺži. "Nechcel som sa ešte ďalšiu sezónu naháňať. S mojou hokejovou kariérou je koniec. Ako voľný hráč som dostal nejaké ponuky, ale rozhodol som sa, že to predsa len ukončím. Veľa zavážilo, že syn mal posledný rok zdravotné problémy," povedal. V rozhovore pre Sportnet vysvetlil, že hlavným dôvodom bola rodinná situácia. "Po všetkom, čím sme si prešli, som si uvedomil, že najlepšie by bolo, aby som sa venoval rodine. Myslel som si, že sa to cez leto ešte nejako zlomí, ale nestalo sa. Na sto percent ma už nič nepresvedčí," dodal pre portál.



Sekera odštartoval kariéru v Dukle Trenčín, v roku 2004 ho draftovalo Buffalo Sabres zo 71. miesta (3. kolo). Do prvého tímu sa dostal o tri roky neskôr a za Buffalo odohral dokopy sedem sezón. Neskôr pôsobil v Caroline, Los Angeles, Edmontone a naposledy v Dallase. Dokopy odohral v základnej časti NHL 842 zápasov a nazbieral 253 bodov (51+202), v play off pridal 46 štartov s bilanciou dva góly a tri asistencie. S Dallasom si zahral finále Stanleyho pohára v sezóne 2019/20. V roku 2012 získal striebro na MS v Helsinkách, dokopy štartoval na ôsmich šampionátoch, dvakrát sa predstavil aj na ZOH. V tíme Európy si zahral na Svetovom pohári, kde získal taktiež striebro.