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Andrejevová a Svitolinová sa stretnú vo finále v Indian Wells
Devätnásťročná Andrejevová zostáva pri svojom debute vo dvojhre na turnaji majsteriek bez prehry.
Autor TASR
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Indian Wells 15. novembra (TASR) - Ruská tenistka Mirra Andrejevová a Ukrajinka Jelina Svitolinová sa stretnú vo finále MS WTA Tour v kalifornskom Indian Wells. Úradujúca šampiónka Roland Garros Andrejevová zdolala v semifinále Američanku Jessicu Pegulovú 6:3, 6:4. Svitolinová si poradila s wimbledonskou šampiónkou Češkou Lindou Noskovou suverénne 6:2, 6:1. Finále je na programe v nedeľu o 21.00 SEČ.
Devätnásťročná Andrejevová zostáva pri svojom debute vo dvojhre na turnaji majsteriek bez prehry. V skupinovej fáze zdolala Svitolinovú, Bielorusku Arinu Sobolenkovú i krajanku Dianu Šnajderovú. Stala sa najmladšou finalistkou prestížneho koncoročného podujatia od roku 2004, keď na ňom triumfovala vtedy iba 17-ročná Maria Šarapovová. Zároveň sa zaradila po bok Američaniek Sereny Williamsovej a Chris Evertovej, ktoré ako jediné pred ňou vyhrali svoje prvé štyri zápasy na MS WTA bez straty setu. Andrejevová má istý posun z tretej na druhú priečku svetového rebríčka WTA.
„Myslím si, že na seba môžem byť veľmi hrdá. Som veľmi spokojná s tým, ako hrám, ale aj s tým, ako sa vyrovnávam s tlakom. Vedela som, že v tomto zápase ide o veľa,“ citovala agentúra AFP slová Andrejevovej pre Tennis Channel. Pegulová nevyužila náskok brejku ani v jednom sete. V druhom viedla už 3:1, no Ruska získala päť zo záverečných šiestich gemov a zápas ukončila po 85 minútach.
Tridsaťdvaročná Svitolinová zabojuje o druhý titul na MS WTA po triumfe z roku 2018. O rok neskôr podľahla vo finále Austrálčanke Ashleigh Bartyovej a odvtedy sa do súboja o trofej neprebojovala. Nosková jej cestu do finále uľahčila jedenástimi dvojchybami, Ukrajinka zvíťazila za 65 minút. „Je naozaj magické byť opäť vo finále. Je pre mňa výnimočné, že budem mať ďalšiu príležitosť zabojovať a čeliť novej výzve,“ uviedla Svitolinová, ktorá sa v tomto roku vrátila do elitnej desiatky svetového rebríčka prvýkrát od narodenia dcéry v roku 2022.
Vo finále bude mať príležitosť revanšovať sa Andrejevovej za pondelkovú prehru v skupinovej fáze. „Je v dobrej forme, ale mám pocit, že od prehry v prvom zápase som našla svoju hru. Urobím si s trénermi domácu úlohu a pokúsim sa nájsť recept na úspech,“ dodala Ukrajinka.
Devätnásťročná Andrejevová zostáva pri svojom debute vo dvojhre na turnaji majsteriek bez prehry. V skupinovej fáze zdolala Svitolinovú, Bielorusku Arinu Sobolenkovú i krajanku Dianu Šnajderovú. Stala sa najmladšou finalistkou prestížneho koncoročného podujatia od roku 2004, keď na ňom triumfovala vtedy iba 17-ročná Maria Šarapovová. Zároveň sa zaradila po bok Američaniek Sereny Williamsovej a Chris Evertovej, ktoré ako jediné pred ňou vyhrali svoje prvé štyri zápasy na MS WTA bez straty setu. Andrejevová má istý posun z tretej na druhú priečku svetového rebríčka WTA.
„Myslím si, že na seba môžem byť veľmi hrdá. Som veľmi spokojná s tým, ako hrám, ale aj s tým, ako sa vyrovnávam s tlakom. Vedela som, že v tomto zápase ide o veľa,“ citovala agentúra AFP slová Andrejevovej pre Tennis Channel. Pegulová nevyužila náskok brejku ani v jednom sete. V druhom viedla už 3:1, no Ruska získala päť zo záverečných šiestich gemov a zápas ukončila po 85 minútach.
Tridsaťdvaročná Svitolinová zabojuje o druhý titul na MS WTA po triumfe z roku 2018. O rok neskôr podľahla vo finále Austrálčanke Ashleigh Bartyovej a odvtedy sa do súboja o trofej neprebojovala. Nosková jej cestu do finále uľahčila jedenástimi dvojchybami, Ukrajinka zvíťazila za 65 minút. „Je naozaj magické byť opäť vo finále. Je pre mňa výnimočné, že budem mať ďalšiu príležitosť zabojovať a čeliť novej výzve,“ uviedla Svitolinová, ktorá sa v tomto roku vrátila do elitnej desiatky svetového rebríčka prvýkrát od narodenia dcéry v roku 2022.
Vo finále bude mať príležitosť revanšovať sa Andrejevovej za pondelkovú prehru v skupinovej fáze. „Je v dobrej forme, ale mám pocit, že od prehry v prvom zápase som našla svoju hru. Urobím si s trénermi domácu úlohu a pokúsim sa nájsť recept na úspech,“ dodala Ukrajinka.
MS WTA Tour - semifinále:
Mirra Andrejevová (Rus.-3) - Jessica Pegulová (USA-5) 6:3, 6:4, Jelina Svitolinová (Ukr.) - Linda Nosková (ČR) 6:2, 6:1
Mirra Andrejevová (Rus.-3) - Jessica Pegulová (USA-5) 6:3, 6:4, Jelina Svitolinová (Ukr.) - Linda Nosková (ČR) 6:2, 6:1