< sekcia Šport
Andrejevová a Swiateková postúpili do 3. kola v Indian Wells
Úlohu favoritiek potvrdili aj turnajová päťka Jessica Pegulová triumfom nad Donou Vekičovou 4:6, 6:2, 6:3.
Autor TASR
Indian Wells 8. marca (TASR) - Poľská tenista Iga Swiateková postúpila do 3. kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v americkom Indian Wells. V pozícii nasadenej dvojky si poradila s Američankou Kaylou Dayovou 6:0, 7:6 (2). Jednoznačný triumf bez straty jediného gemu zaznamenala ôsma nasadená Ruska Mirra Andrejevová, ktorá zdolala Solanu Sierrovú z Argentíny 6:0, 6:0.
Úlohu favoritiek potvrdili aj turnajová päťka Jessica Pegulová triumfom nad Donou Vekičovou 4:6, 6:2, 6:3. Ďalej sa prebojovala aj Američanka Madison Keysová, ktorá vyradila Diane Parryovú z Francúzska po výsledku 6:4, 6:3. Vypadlo niekoľko nasadených hráčok, medzi nimi dvadsiata Američanka Emma Navarrová, devätnástka pavúka Ľudmila Samsonovová z Ruska či 27. nasadená kanadská tenistka Leylah Fernandezová, ktorá skončila na rakete Češky Kateřiny Siniakovej.
Úlohu favoritiek potvrdili aj turnajová päťka Jessica Pegulová triumfom nad Donou Vekičovou 4:6, 6:2, 6:3. Ďalej sa prebojovala aj Američanka Madison Keysová, ktorá vyradila Diane Parryovú z Francúzska po výsledku 6:4, 6:3. Vypadlo niekoľko nasadených hráčok, medzi nimi dvadsiata Američanka Emma Navarrová, devätnástka pavúka Ľudmila Samsonovová z Ruska či 27. nasadená kanadská tenistka Leylah Fernandezová, ktorá skončila na rakete Češky Kateřiny Siniakovej.
výsledky - 2.kolo:
Julia Ostapenková (Lot.-26) - Katie Volynetsová (USA) 6:4, 7:6 (5), Iga Swiateková (Poľ.-2) - Kayla Dayová (USA) 6:0, 7:6 (2), Sonay Kartalová (V. Brit.) - Emma Navarrová (USA-20) 6:1, 3:6, 7:6 (2), Ashlyn Kruegerová (USA) - Ľudmila Samsonovová (Rus.-19) 3:6, 7:5, 6:2, Mirra Andrejevová (Rus.-8) - Solana Sierrová (Arg.) 6:0, 6:0, Kateřina Siniaková (ČR) - Leylah Fernandezová (Kan.-27) 5:7, 6:4, 7:6 (1), Antonia Ružičová (Chor.) - Čchin-wen Čeng (Čína-24) 6:4, 7:5, Elise Mertensová (Belg.-22) - Cristina Buscaová (Šp.) 6:2, 6:1, Jessica Pegulová (USA-5) - Dona Vekičová (Chor.) 4:6, 6:2, 6:3, Madison Keysová (USA-15) - Diane Parryová (Fr.) 6:4, 6:3, Marta Kosťuková (Ukr.-28) - Taylor Townsendová (USA) 6:3, 6:2, Belinda Benčičová (Švajč.-12) - Storm Hunterová (Austr.) 6:3, 6:2, Karolina Muchová (ČR-13) - Anna Bondarová (Maď.) 7:5, 6:2, Maria Sakkariová (Gréc.-32) - Lilli Taggerová (Rak.) 7:5, 6:0
Julia Ostapenková (Lot.-26) - Katie Volynetsová (USA) 6:4, 7:6 (5), Iga Swiateková (Poľ.-2) - Kayla Dayová (USA) 6:0, 7:6 (2), Sonay Kartalová (V. Brit.) - Emma Navarrová (USA-20) 6:1, 3:6, 7:6 (2), Ashlyn Kruegerová (USA) - Ľudmila Samsonovová (Rus.-19) 3:6, 7:5, 6:2, Mirra Andrejevová (Rus.-8) - Solana Sierrová (Arg.) 6:0, 6:0, Kateřina Siniaková (ČR) - Leylah Fernandezová (Kan.-27) 5:7, 6:4, 7:6 (1), Antonia Ružičová (Chor.) - Čchin-wen Čeng (Čína-24) 6:4, 7:5, Elise Mertensová (Belg.-22) - Cristina Buscaová (Šp.) 6:2, 6:1, Jessica Pegulová (USA-5) - Dona Vekičová (Chor.) 4:6, 6:2, 6:3, Madison Keysová (USA-15) - Diane Parryová (Fr.) 6:4, 6:3, Marta Kosťuková (Ukr.-28) - Taylor Townsendová (USA) 6:3, 6:2, Belinda Benčičová (Švajč.-12) - Storm Hunterová (Austr.) 6:3, 6:2, Karolina Muchová (ČR-13) - Anna Bondarová (Maď.) 7:5, 6:2, Maria Sakkariová (Gréc.-32) - Lilli Taggerová (Rak.) 7:5, 6:0