Andrejevová postúpila do semifinále dvojhry na Roland Garros

Ruská tenistka Mirra Andrejevová sa raduje z výhry v štvrťfinále ženskej dvojhry proti Rumunke Sorane Cirsteaovej na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v pondelok 1. júna 2026. Foto: TASR/AP

Paríž 2. júna (TASR) - Ruská tenistka Mirra Andrejevová sa hladkým spôsobom prebojovala do semifinále na grandslamovom turnaji Roland Garros. Vo štvrťfinále zdolala Rumunku Soranu Cirsteovú 6:0 a 6:3.

Nasadená hráčka číslo 8 potrebovala na kurte Philippa Chatriera na víťazstvo len necelú hodinu a v semifinále bude po troch rokoch. Ukončila tak jazdu 36-ročnej Cirsteaovej, ktorá na konci sezóny ukončí kariéru. Rumunka sa v Paríži dostala do štvrťfinále prvýkrát od roku 2009. „Vedela som, že tento zápas nebude ľahký a budem musieť vynaložiť 200 percent zo seba, aby som vyhrala,“ citovala víťazku agentúra DPA.

Andrejevová sa v ďalšej fáze stretne s víťazkou zápasu medzi Jelinou Svitolinovou a Martou Kosťukovou.



ženy - dvojhra - štvrťfinále:

Mirra Andrejevová (Rus.-8) - Sorana Cirsteová (Rum.-18) 6:0, 6:3
