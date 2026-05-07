Andrejevová zdolala Ružičovú 6:1, 6:0 a postúpila do 3. kola v Ríme
V pozícii nasadenej osmičky si vo štvrtkovom stretnutí 2. kola poradila s Chorvátkou Antoniou Ružičovou 6:1, 6:0.
Rím 7. mája (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková víťazne vstúpila do turnaja WTA 1000 v Ríme. Svetová jednotka si v 2. kole dvojhry poradila s Češkou Barborou Krejčíkovou hladko 6:2, 6:3. Jej ďalšou súperkou bude 26. nasadená Rumunka Sorana Cirsteová.
Za obhajobou vlaňajšieho titulu víťazne vykročila Jasmine Paoliniová, no v 2. kole sa riadne vytrápila. V pozícii nasadenej deviatky zdolala vo Foro Italico Francúzku Leoliu Jeanjeanovú až po tuhom boji 6:7 (4), 6:2 a 6:4. Paoliniová, ktorá mala v 1. kole rovnako ako Sobolenková voľný žreb, narazí v ďalšom kole na 21. nasadenú Belgičanku Elise Mertensovú.
V 2. kole nezaváhala ani tretia nasadená Američanka Coco Gauffová, ktorá prešla cez Češku Terezu Valentovú po výsledku 6:3, 6:4. Postup slávila aj Ruska Mirra Andrejevová, v pozícii nasadenej osmičky si vo štvrtkovom stretnutí poradila s Chorvátkou Antoniou Ružičovou 6:1, 6:0. Do 3. kola sa prebojovala aj trinásta nasadená Češka Linda Nosková, ktorá zvíťazila nad Anastasiou Zacharovovou z Ruska 6:4, 6:1.
Americká tenistka Iva Jovičová postúpila do 3. kola dvojhry na antukovom turnaji WTA 1000 v Ríme. V 2. kole v pozícii nasadenej šestnástky zdolala svoju krajanku Mccartney Kesslerovú 7:6 (5), 7:6 (4).
dvojhra - 2. kolo:
Iva Jovičová (USA-16) - McCartney Kesslerová (USA) 7:6 (5), 7:6 (4)
dvojhra - 1.kolo:
Noemi Basilettiová (Tal.) - Ajla Tomljanovičová (Austr.) 7:5, 6:4,
Simona Waltertová (Švaj.) - Julija Starodubcevová (Ukr.) 7:5, 4:6, 6:1
2. kolo:
Mirra Andrejevová (Rus.-8) - Antonia Ružičová (Chor.) 6:1, 6:0,
Elise Mertensová (Belg.-21) - Panna Udvardyová (Maď.) 6:4, 6:2,
Čeng Čchin-wen (Čína) - Cristina Bucsová (Šp.-30) 7:6 (6), 6:2,
Sorana Cirsteová (Rum.-26) - Tatjana Mariová (Nem.) 6:2, 6:0,
Linda Nosková (ČR-13) - Anastasia Zacharovová (Rus.) 6:4, 6:1,
Oleksandra Olijnykovová (Ukr.) - Clara Tausonová (Dán.-18) 6:1, 3:1,
Tausonová skreč, Jasmine Paoliniová (Tal.-9) - Leolia Jeanjeanová (Fr.) 6:7 (4), 6:2, 6:4,
Viktorija Golubicová (Švaj.) - Maya Jointová (Austr.-29) 7:5, 6:2,
Coco Gauffová (USA-3) - Tereza Valentová (ČR) 6:3, 6:4,
Anna Kalinská (Rus.-22) - Kateřina Siniaková (ČR) 4:6, 7:6 (4), 7:5,
Jelena Ostapenková (Lot.) - Elena-Gabriela Ruseová (Rum.) 2:6, 6:2, 6:3,
Belinda Benčičová (Švaj.-12) - Bianca Andreescuová (Kan.) 6:4, 6:1,
Solana Sierrová (Arg.) - Anhelina Kalininová (Ukr.) 6:2, 6:3,
Taylor Townsendová (USA) - Marie Bouzková (ČR-24) 6:3, 7:5,
Arina Sobolenková (Biel.-1) - Barbora Krejčíková (ČR) 6:2, 6:3
