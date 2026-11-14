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Andrejevová zdolala Šnajderovú hladko 6:2 a 6:1

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

V druhom súboji medzi Arynou Sobolenkovou a Elinou Svitolinovou vzíde semifinálová súperka pre ďalšiu Češku Lindu Noskovú.

Autor TASR
Indian Wells 13. novembra (TASR) - Ruská tenistka Mira Andrejevová si vo svojom treťom zápase na MS WTA Tour v kalifornskom stredisku Indian Wells pripísala tretie víťazstvo. Krajanku Dianu Šnajderovú zdolala hladko 6:2, 6:1. Už istá víťazka skupiny mala pôvodne nastúpiť proti Češke Karolíne Muchovej, ale tá sa odhlásila pre zažívacie problémy.

V druhom súboji medzi Arynou Sobolenkovou a Elinou Svitolinovou vzíde semifinálová súperka pre ďalšiu Češku Lindu Noskovú.



MS WTA Tour

Mirra Andrejevová (Rus.-3) - Diana Šnajderová (Rus.) 6:2, 6:1



tabuľka 2. skupiny:

1. Andrejevová 3 3 0 6:0 3 *

2. Sobolenková 2 1 1 2:2 1

3. Svitolinová 2 1 1 2:3 1

4. Šnajderová 1 0 1 0:2 0

5. Muchová 2 0 2 1:4 0



*postup do semifinále
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