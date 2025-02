Andrejevová získala titul v Dubaji, je najmladšia víťazka WTA 1000

dvojhra - finále:



Mirra Andrejevová (Rus.-12) - Clara Tausonová (Dán.) 7:6 (1), 6:1



Dubaj 22. februára (TASR) - Ruská tenistka Mirra Andrejevová sa stala historicky najmladšou víťazkou turnaja WTA 1000. V sobotňajšom finále dvojhry v Dubaji si ako dvanásta nasadená hráčka poradila s Dánkou Clarou Tausonovou v dvoch setoch 7:6 (1), 6:1.Sedemnásťročná Ruska na ceste do finále vyradila tri gradslamové šampiónky vrátane nasadenej dvojky Poľky Igy Swiatekovej. Andrejevová sa po finálovom triumfe prvýkrát dostane do najlepšej desiatky svetového rebríčka, v pondelkovom vydaní sa očakáva jej posun na deviatu priečku. Stane sa prvou 17-ročnou hráčkou v top 10 od roku 2007, keď sa to podarilo Nicole Vaidišovej.