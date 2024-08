Andrewsová z Nového Zélandu získala olympijské zlato v keirine

výsledky:



1. Ellesse Andrewsová (N.Zél.), 2. Hetty van de Wouwová (Hol.), 3. Emma Finucaneová (V.Brit.), 4. Katy Marchantová (V.Brit.), 5. Emma Hinzeová (Nem.), 6. Luz Daniela Gaxiola Gonzalezová (Mex.), B-finále: 7. Lea Sophie Friedrichová (Nem.), 8. Mathilde Grosová (Fr.), 9. Riju Ohtová (Jap.), 10. Steffie van der Peetová (Hol.)

Paríž 8. augusta (TASR) - Novozélandská dráhová cyklistka Ellesse Andrewsová získala zlatú medailu v keirine na olympijských hrách v Paríži. Vo štvrtkovom finále na Národnom velodróme zvíťazila pred Holanďankou Hetty van de Wouwovou a Britkou Emmou Finucaneovou.Dvadsaťštyriročná Andrewsová získala druhú medailu na hrách v Paríži, s ďalšími novozélandskými cyklistkami si vybojovali striebro v tímovom šprinte. Úradujúca majsterka sveta v keirine išla do finále ako najväčšia favoritka a po odstúpení motorky si strážila pozíciu na čele, o ktorú bojovala najmä s Finucaneovou. Do posledného kola vletela na prvom mieste a to si ustrážila, vylepšila si tak striebro v tejto disciplíne z Tokia 2020. Finucaneovú na páske ešte prešprintovala van de Wouwová, ktorá si vyjazdila prvú olympijskú medailu.