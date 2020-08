Andy Murray postúpil do 2. kola turnaja ATP v New Yorku

dvojhra - 1. kolo:



Taylor Fritz (USA) - Lloyd Harris (JAR) 6:1, 6:3,

Kevin Anderson (JAR) - Kyle Edmund (V. Brit.) 7:6 (3), 4:6, 6:3,

Borna Čorič (Chor.) - Benoit Paire (Fr.) 6:0, 1:0 - skreč,

Reilly Opelka (USA) - Cameron Norrie (V. Brit.) 6:3, 6:4,

Jan-Lennard Struff (Nem.) - Alex de Minaur (Aus.) 6:2, 6:4,

Felix Auger-Aliassime (Kan.-15) - Nikoloz Basilašvili (Gruz.) 6:4, 6:1,

Pablo Carreno-Busta (Šp.) - Dušan Lajovič (Srb.) 7:5, 6:1,

Filip Krajinovič (Srb.) - Salvatore Caruso (Tal.) 7:5, 6:4,

Andy Murray (V. Brit.) - Frances Tiafoe (USA) 7:6 (6), 3:6, 6:1,

Ričardas Berankis (Lit.) - Tommy Paul (USA) 6:7 (4), 6:4, 7:5,

Miloš Raonič (Kan.) - Sam Querrey (USA) 6:4, 6:4,

Denis Shapovalov (Kan.-12) - Marin Čilič (Chor.) 6:3, 6:3

New York 23. augusta (TASR) - Britský tenista Andy Murray sa prebojoval do 2. kola dvojhry na turnaji ATP v New Yorku. V úvodnom stretnutí vyradil domáceho Američana Francesa Tiafoeho 7:6 (6), 3:6, 6:1. Pre trojnásobného grandslamového šampióna to bol víťazný návrat do súťažného diania, na hlavnom profesionálnom okruhu nehral od októbrového triumfu na turnaji v Antverpách.