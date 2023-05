Andzouana predĺžil zmluvu s Dunajskou Stredou

Dunajská Streda 24. mája (TASR) - Yhoan Many Andzouana podpísal nový kontrakt s fortunaligovým vicemajstrom z Dunajskej Stredy. Dvadsaťšesťročný stredopoliar z Konga sa s vedením DAC dohodol na predĺžení spolupráce do júna 2025 s opciou na ďalší rok. Klub o tom informoval na oficiálnom webe.



Päťnásobný reprezentant Konga prišiel na Žitný ostrov pôvodne ako krídelník, veľkú časť uplynulej sezóny však odohral na poste ľavého obrancu, kde sa vypracoval na oporu tímu. Celkovo si v drese DAC zahral v 76 stretnutiach Fortuna ligy, skóroval sedemkrát. V Európskej konferenčnej lige zasiahol do štyroch zápasov, v Slovnaft Cupe si pri 7 štartoch pripísal 4 presné zásahy.



"Som skutočne veľmi rád, pretože som túžil zostať v Dunajskej Strede. Ďakujem za dôveru celému klubu, na čele s majiteľom, športovým riaditeľom a trénermi. Cítil som, ako veľmi im záležalo na tom, aby som tu zostal a práve to zohralo veľkú rolu pri mojom rozhodovaní. Pre každého hráča je dôležité, aby sa vo svojom klube cítil čo najlepšie. Po príchode do DAC-u mi chvíľu trvalo, kým som sa presadil, ale už sa tu cítim ako doma a uplynulá sezóna bola najlepšia v mojej kariére. Verím, že už nemusíme dlho čakať na moment, kedy do klubovej vitríny vložíme prvé trofeje," vyhlásil po podpise novej zmluvy Andzouana.