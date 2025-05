Angel Di Maria sa vráti do Rosaria, klubu v ktorom vyrastal

Buenos Aires 30. mája (TASR) - Argentínsky futbalista Angel Di María sa vrátil do tímu Rosario Central, v ktorom hral ešte ako chlapec. Stalo sa tak po takmer dvoch desaťročiach po jeho pôsobení na najvyššej úrovni európskeho futbalu. Informoval o tom jeho staronový klub.



„Vitaj doma, Angelito,“ uviedlo vedenie Rosaria na sociálnej sieti X. Príchod potom potvrdili aj v emotívnom videoklipe. „Budeme naďalej stúpať a lietať vyššie – ale na to potrebujeme tvoje krídla.“



Tridsaťsedemročný krídelník strávil uplynulé dve sezóny v Benfice Lisabon. Portugalský klub uviedol, že sa Di Maria najprv zúčastní na nadchádzajúcich MS klubov v USA a potom dokončí svoj prestup do Rosaria Central. „Účasť na prvých MS klubov FIFA predstavuje špeciálny a symbolický moment pre Di Mariu a aj pre Benficu,“ uviedol portugalský tím.



Di Maria začal svoju profesionálnu cestu v roku 2001 v Rosariu a potom odštartoval slávnu kariéru po celej Európe. V priebehu rokov hral za špičkové kluby vrátane Realu Madrid, Paríža Saint Germain, Manchestru United a Juventusu Turín. V roku 2014 vyhral s Madridom Ligu majstrov a zohral kľúčovú úlohu aj pri víťazstve Argentíny na MS 2022, keď skóroval vo finále proti Francúzsku.