Angelino sa vrátil do Manchestru City za 5 miliónov eur

Manchester 3. júla (TASR) - Anglický futbalový majster Manchester City opäť získal španielskeho obrancu Angelina, ktorý v minulej sezóne pôsobil v PSV Eindhoven. "Citizens" s 22-ročným hráčom podpísali novú 4-ročnú zmluvu.



Angelino odišiel pred rokom zo City do PSG, ale tréner Pep Guardiola ho nestratil z dohľadu a presvedčil ho jeho progres v Erevidivisie. Aktivoval tak jeho výkupnú klauzulu vo výške 5,3 miliónov eur. Angelino prišiel do Manchestru v roku 2013 z mládežníckej akadémie Deportiva La Coruňa. V prvom mužstve neskôr odohral tri zápasy, potom ale nasledovali hosťovania v New York City, Girone, Mallorce a NAC Breda. Za PSV v minulej sezóne odohral 34 ligových zápasov, strelil jeden gól a na ďalších 10 prihral. V Lige majstrov odohral všetkých 6 duelov proti FC Barcelone, Tottenhamu a Interu Miláno. Teraz dostane šancu zabojovať o miesto v základnej zostave City.