Angelino zamieril z Lipska na hosťovanie do Hoffenheimu

Hoffenheim 9. augusta (TASR) - Španielsky futbalista Angelino odišiel v pondelok z RB Lipsko na hosťovanie do konca sezóny do TSG Hoffenheim. Dvadsaťpäťročný ľavý obranca posilnil tím, ktorý skončil v minulej sezóne nemeckej Bundesligy na deviatom mieste so ziskom 46 bodov.



V minulosti pôsobil v Manchestri City či PSV Eindhoven, dres Lipska si obliekal od roku 2020, najprv na hosťovaní z anglického klubu. Informoval o tom Hoffenheim na svojej oficiálnej stránke.