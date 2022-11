Angličan James sa do MS zo zranenia nezotaví: Som zničený

Londýn 9. novembra (TASR) - Anglický futbalista Reece James potvrdil, že nebude figurovať na súpiske národného tímu na MS v Katare. Pravého obrancu londýnskej Chelsea vyradilo zranenie kolena, ktoré utrpel v zápase s AC Miláno v Lige majstrov 11. októbra.



Klub Premier League v sobotu potvrdil, že 22-ročný James sa bude zotavovať približne osem týždňov, teda až do skončenia skupinovej fázy na svetovom šampionáte. "Som zničený. V momente, keď som si zranil koleno, vedel som, že to bude s mojim návratom tesné. Cítil som však, že je to možné. Pracoval som tvrdšie, ako som si myslel, že dokážem, aby som mal čo najlepšiu šancu ísť a skutočne som veril, že budem tímu nápomocný. Chlapcom prajem veľa šťastia. Čoskoro sa vrátim," zverejnil hráč podľa AFP.