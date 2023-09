Angličana stratili v kvalifikácii ME prvé body, remizovali s Ukrajinou

Ukrajina - Anglicko 1:1 (1:1)



Góly: 26. Zinčenko – 41. Walker

Estónsko - Švédsko 0:5 (0:3)



Góly: 18. Gyökeres, 24. Kulusevski, 39. Isak, 76. Quaison, 90.+2 Claesson

Azerbajdžan - Belgicko 0:1 (0:1)



Gól: 38. Carrasco



1. Belgicko 4 3 1 0 8:1 10



2. Rakúsko 4 3 1 0 9:3 10



3. Švédsko 4 2 0 2 10:5 6



4. Estónsko 4 0 1 3 2:11 1



5. Azerbajdžan 4 0 1 3 2:11 1

Bratislava 9. septembra (TASR) - Futbalisti Anglicka stratili prvé body v kvalifikácii ME 2024. V sobotňajšom šlágri C-skupiny len remizovali vo Vroclave s Ukrajinou 1:1, no naďalej vedú tabuľku s trinástimi bodmi. Favorit prehrával od 26. minúty, keď sa presadil Oleksandr Zinčenko, ešte do polčasu vyrovnal Kyle Walker.Ukrajinci boli v prvom polčase aktívnejší a boli za to odmenení otváracím gólom. Predviedli skvelú kombinačnú akciu, keď Viktor Cygankov vysunul na pravom krídle Juchyma Konopľu, ktorý našiel pred bránkou hráča Arsenalu Londýn a ten nezaváhal. Albiónu sa dlho nedarilo presadiť sa v útoku. Favorit však gólovo udrel v 41. minúte. Kapitán Harry Kane našiel dlhou prihrávkou obrancu Manchestru City a ten si vo svojom 77. stretnutí za Anglicko otvoril strelecký účet. Po prestávke mal najväčšiu šancu Bukayo Saka, ale brankár Georgij Buščan vytlačil jeho pokus na hornú žrď. Mužstvo Garetha Southgatea tak prišlo o stopercentnú bilanciu. Ukrajine patrí druhá priečka so siedmimi bodmi, ale má zápas k dobru.Belgicko potvrdilo úlohu favoritov a v F-skupine a zvíťazilo v Baku nad domácim Azerbajdžanom 1:0. Jediný gól stretnutia zaznamenal v 38. minúte Yannick Carrasco. Johan Bakayoko získal loptu na súperovej polovici a svojou strelou trafil Carrasca, od ktorého sa odrazila do bránky. Mužstvo Domenica Tedesca s desiatimi bodmi poskočilo na prvé miesto tabuľky. Druhé je s rovnakým počtom bodov Rakúsko, ktoré má horšie skóre. Švédi potvrdili tretiu priečku hladkým triumfom na ihrisku Estónska 5:0. Hostia rozhodli už v prvom polčase, keď sa postupne presadili Viktor Gyökeres, Dejan Kulusevski a Alexander Isak.V I-skupine sa podarilo zabodovať hráčom Andorry, keď remizovali s Bieloruskom 0:0. Domácim patrí s dvoma bodmi posledné 6. miesto, Bielorusi sú so štyrmi bodmi na štvrtej priečke.I-skupina: