Angličania idú ďalej z 1. priečky, Southgate: Zlepšili sme sa

Mníchov/Kolín nad Rýnom 26. júna (TASR) - Záverečné 3. kolo C-skupiny na ME v Nemecku žiadnu zmenu v tabuľke neprinieslo, Angličania so Slovincami i Dáni so Srbmi remizovali 0:0. Z prvého miesta tak do osemfinále postúpili Angličania so ziskom 5 bodov, Dáni a Slovinci idú ďalej s tromi a identickým skóre 2:2. Severania obsadili druhú priečku na základe menšieho počtu žltých kariet.



Srbi boli jediný tím, ktorý potreboval na postup zvíťaziť. Hoci si v závere proti Dánom vytvorili tlak, loptu medzi tri žrde dostať nedokázali. "Ak by bolo jednoduché dať gól, zápasy by končili 6:5. Hrali sme odvážne, dali sme do toho všetko. Niekedy skrátka nie je ľahké skórovať," bránil svoj tím tréner Dragan Stojkovič, ktorému sa nepodarilo zaznamenať proti Dánsku prvé víťazstvo svojej reprezentácie v histórii.



Dáni po stretnutí spoznali svojho súpera v osemfinále, v Dortmunde nastúpia v sobotu proti domácemu Nemecku. "Je pravda, že v závere sme sa iba bránili. Ukázali sme však charakter a mnoho vecí v zápase mi urobilo radosť. V útoku musíme veľa veci vyladiť, aby sme uspeli. Máme však skvelých hráčov a som si istý, že to dokážeme," sršal spokojnosťou Kasper Hjulmand, kouč Dánov.



Angličania na turnaji nepôsobia presvedčivým dojmom, v troch stretnutiach dali iba dva góly. Niektorí fanúšikovia vyjadrili svoju nespokojnosť aj tak, že hodili smerom k anglickej striedačke prázdne poháre od piva. Tréner Gareth Southgate však svoje mužstvo po stretnutí vytrvalo obhajoval. "Samozrejme, radi by sme dali pár gólov, aby všetci odchádzali zo štadióna šťastní. Rozhodne sme sa však od predchádzajúceho stretnutia s Dánskom (1:1) zlepšili. Zápas bol veľká výzva a my sme celú dobu pôsobili vyrovnane," pripomenul kouč Angličanov podľa Reuters.