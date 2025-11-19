< sekcia Šport
Angličania nastavili SR zrkadlo, Kentoš: Správne to uchopiť
V prešovskej Futbal Tatran aréne (Štadión Ladislava Pavloviča) to bol súboj tímov, ktoré dovtedy v kvalifikačnej D-skupine neprehrali.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Prešov 19. novembra (TASR) - Zápas s Anglickom ukázal slovenským reprezentantom do 21 rokov priestor, na ktorom musia pracovať. Po utorňajšom stretnutí kvalifikácie ME 2027 to vyhlásil tréner Jaroslav Kentoš, ktorý bol nespokojný s prehrou 0:4. Podľa neho bude dôležité, aby všetci v tíme správne uchopili poznatky z tohto zápasu a preniesli to do ďalších kvalifikačných zápasov.
V prešovskej Futbal Tatran aréne (Štadión Ladislava Pavloviča) to bol súboj tímov, ktoré dovtedy v kvalifikačnej D-skupine neprehrali. V pozícii favoritov boli Angličania, ktorí mali za sebou päť zápasov, pričom vo všetkých bodovali naplno a ani raz neinkasovali. Slováci odohrali o zápas viac a aj preto viedli tabuľku, hoci stratili body po remíze v Írsku. Domáci reprezentanti sa hotovali potvrdiť formu aj proti favoritovi skupiny, no nedokázali skórovať. „Chýbalo nám viac pokoja v zakončení,“ konštatoval obranca Timotej Hranica, ktorý mal v prvom polčase sľubnú šancu skórovať.
Práve prvé dejstvo bolo v podaní Slovákov herne lepšie než druhé. Viackrát sa dostali k zakončeniu a Angličanov nepúšťali do vyložených šancí. V 18. minúte však spravili chybu po centri do šestnástky, v ktorej nechali zblízka pohodlne odhlavičkovať útočníka Divina Mubamu. „Oni dali gól hneď z prej šance, nám neychádzalo zakončenie. Boli sme splašení a silou-mocou sme chceli dať gól. Angličania predtým svojich súperov prakticky do ničoho nepúšťali a hoci nás pustili, nepremenili sme šance. Majú svoju kvalitu a ukázali to,“ konštatoval kapitán SR Jakub Jakubko po tom, čo jeho tím inkasoval tri góly v druhom polčase.
V ňom sa Slováci hotovali vyrovnať, no po hodine hry prehrávali 0:2, keď sa v medzere v slovenskej defenzíve presadil stredopoliar Ethan Nwaneri (s trhovou hodnotou 43 milióna eur) a preloboval brankára Adama Hrdinu. Tento gól vzal Slovákom vietor z plachiet a tréner Jaroslav Kentoš neskôr priznal, že v záverečnej polhodine pôsobili odovzdaným dojmom.
Zároveň ocenil kvalitu hráčov súpera, ktorí majú za sebou štarty v prestížnej anglickej lige. „Sú to hráči Premier League, no my sme sa zameriavali na systémové veci a na to, ako hrajú ako tím. Snažili sme sa hrať náročný futbal. Tento zápas je pre nás všetkých zrkadlo, ktoré ukazuje, akým spôsobom musia hráči pracovať, aby boli na úrovni, na ktorej by mohli hrať vyrovnanú partiu s takým tímom ako Anglicko,“ poznamenal Kentoš.
Duel sledovalo takmer šesťtisíc divákov, ktorí v chladnom počasí povzbudzovali Slovákov. „Fanúšikovia boli úžasní, prišiel plný štadión,“ povedal Hrdina, ktorý verí, že vysoká prehra s favoritom nezanechá na slovenskom tíme stopy: „Doteraz nám zápasy vyšli, ukázali sme v nich tímového ducha. Urobíme maximum, aby sme sa zlepšili a uspeli v ďalších zápasoch kvalifikácie.“
Slovenskí reprezentanti sa zhodli, že hrať proti Angličanom bola prestíž, ale aj lekcia z futbalovej kvality. „Ja som sa od začiatku kvalifikácie tešil na tento zápas. Je to súper, ktorý dvakrát za sebou vyhral šampionát do 21 rokov a aj tentoraz má fantastické mužstvo. Bola to česť hrať proti nim, navyše na Slovensku a pred toľkými divákmi. Tí nás hnali vpred, hoci výsledok nebol priaznivý," konštatoval Jakubko.
Slováci majú pred sebou ešte štyri zápasy v kvalifikačnej D-skupine. Z nej postúpi na ME iba víťaz a hoci sa chcú s Anglickom popasovať o 1. miesto, po vzájomnej vysokej prehre a celkovej dominancii Angličanov v skupine sa ako reálnejší ukazuje boj o 2. miesto. To by znamenalo účasť v tabuľke druhých tímov. Z nej postúpi iba najlepší tím, zvyšných osem bude hrať baráž. „Kvalifikáciu máme dobre rozohratú. Bude dôležite pokračovať v tom a nerobiť si veľkú hlavu z toho, že sme prehrali s Anglickom. Musíme sa z toho poučiť a vyhodnotiť si to,“ poznamenal Jakubko.
V podobnom duchu sa vyjadril aj Hranica: „V kvalifikácii sme zvládli veľmi ťažké zápasy, v ktorých sme dokázali otočiť skóre. Škoda, že nám duel s Anglickom nevyšiel, no spravíme si z neho analýzu a pokúsime sa ešte získať čo najviac bodov.“
Slováci odohrajú ďalší kvalifikačný zápas 27. marca 2026 v Kazachstane, o pol roka na to uzavrú kvalifikačnú skupinu troma zápasmi v rozpätí od 29. septembra do 6. októbra. Podľa trénera Kentoša si slovenský tím môže veriť, keďže okrem Anglicka už dokázal zdolať všetky tímy v skupine. „Výsledkovo sme to zvládli, až na zápas s Anglickom. Nebolo to jednoduché, pretože s touto kategóriou nám chýbali dva zrazy, ktoré sme predtým mali. Myslím si, že ak by sme ich mali, boli by sme ďalej. Ešte nehráme na úrovni, na akej by sme potrebovali hrať. Zápasy, ktoré sme odohrali, nám ukázali priestor, na ktorom musíme pracovať. Ak to každý z hráčov správne uchopí, tak sa bude posúvať. Takisto aj my budeme posúvať našu hru systémovo dopredu.“
V prešovskej Futbal Tatran aréne (Štadión Ladislava Pavloviča) to bol súboj tímov, ktoré dovtedy v kvalifikačnej D-skupine neprehrali. V pozícii favoritov boli Angličania, ktorí mali za sebou päť zápasov, pričom vo všetkých bodovali naplno a ani raz neinkasovali. Slováci odohrali o zápas viac a aj preto viedli tabuľku, hoci stratili body po remíze v Írsku. Domáci reprezentanti sa hotovali potvrdiť formu aj proti favoritovi skupiny, no nedokázali skórovať. „Chýbalo nám viac pokoja v zakončení,“ konštatoval obranca Timotej Hranica, ktorý mal v prvom polčase sľubnú šancu skórovať.
Práve prvé dejstvo bolo v podaní Slovákov herne lepšie než druhé. Viackrát sa dostali k zakončeniu a Angličanov nepúšťali do vyložených šancí. V 18. minúte však spravili chybu po centri do šestnástky, v ktorej nechali zblízka pohodlne odhlavičkovať útočníka Divina Mubamu. „Oni dali gól hneď z prej šance, nám neychádzalo zakončenie. Boli sme splašení a silou-mocou sme chceli dať gól. Angličania predtým svojich súperov prakticky do ničoho nepúšťali a hoci nás pustili, nepremenili sme šance. Majú svoju kvalitu a ukázali to,“ konštatoval kapitán SR Jakub Jakubko po tom, čo jeho tím inkasoval tri góly v druhom polčase.
V ňom sa Slováci hotovali vyrovnať, no po hodine hry prehrávali 0:2, keď sa v medzere v slovenskej defenzíve presadil stredopoliar Ethan Nwaneri (s trhovou hodnotou 43 milióna eur) a preloboval brankára Adama Hrdinu. Tento gól vzal Slovákom vietor z plachiet a tréner Jaroslav Kentoš neskôr priznal, že v záverečnej polhodine pôsobili odovzdaným dojmom.
Zároveň ocenil kvalitu hráčov súpera, ktorí majú za sebou štarty v prestížnej anglickej lige. „Sú to hráči Premier League, no my sme sa zameriavali na systémové veci a na to, ako hrajú ako tím. Snažili sme sa hrať náročný futbal. Tento zápas je pre nás všetkých zrkadlo, ktoré ukazuje, akým spôsobom musia hráči pracovať, aby boli na úrovni, na ktorej by mohli hrať vyrovnanú partiu s takým tímom ako Anglicko,“ poznamenal Kentoš.
Duel sledovalo takmer šesťtisíc divákov, ktorí v chladnom počasí povzbudzovali Slovákov. „Fanúšikovia boli úžasní, prišiel plný štadión,“ povedal Hrdina, ktorý verí, že vysoká prehra s favoritom nezanechá na slovenskom tíme stopy: „Doteraz nám zápasy vyšli, ukázali sme v nich tímového ducha. Urobíme maximum, aby sme sa zlepšili a uspeli v ďalších zápasoch kvalifikácie.“
Slovenskí reprezentanti sa zhodli, že hrať proti Angličanom bola prestíž, ale aj lekcia z futbalovej kvality. „Ja som sa od začiatku kvalifikácie tešil na tento zápas. Je to súper, ktorý dvakrát za sebou vyhral šampionát do 21 rokov a aj tentoraz má fantastické mužstvo. Bola to česť hrať proti nim, navyše na Slovensku a pred toľkými divákmi. Tí nás hnali vpred, hoci výsledok nebol priaznivý," konštatoval Jakubko.
Slováci majú pred sebou ešte štyri zápasy v kvalifikačnej D-skupine. Z nej postúpi na ME iba víťaz a hoci sa chcú s Anglickom popasovať o 1. miesto, po vzájomnej vysokej prehre a celkovej dominancii Angličanov v skupine sa ako reálnejší ukazuje boj o 2. miesto. To by znamenalo účasť v tabuľke druhých tímov. Z nej postúpi iba najlepší tím, zvyšných osem bude hrať baráž. „Kvalifikáciu máme dobre rozohratú. Bude dôležite pokračovať v tom a nerobiť si veľkú hlavu z toho, že sme prehrali s Anglickom. Musíme sa z toho poučiť a vyhodnotiť si to,“ poznamenal Jakubko.
V podobnom duchu sa vyjadril aj Hranica: „V kvalifikácii sme zvládli veľmi ťažké zápasy, v ktorých sme dokázali otočiť skóre. Škoda, že nám duel s Anglickom nevyšiel, no spravíme si z neho analýzu a pokúsime sa ešte získať čo najviac bodov.“
Slováci odohrajú ďalší kvalifikačný zápas 27. marca 2026 v Kazachstane, o pol roka na to uzavrú kvalifikačnú skupinu troma zápasmi v rozpätí od 29. septembra do 6. októbra. Podľa trénera Kentoša si slovenský tím môže veriť, keďže okrem Anglicka už dokázal zdolať všetky tímy v skupine. „Výsledkovo sme to zvládli, až na zápas s Anglickom. Nebolo to jednoduché, pretože s touto kategóriou nám chýbali dva zrazy, ktoré sme predtým mali. Myslím si, že ak by sme ich mali, boli by sme ďalej. Ešte nehráme na úrovni, na akej by sme potrebovali hrať. Zápasy, ktoré sme odohrali, nám ukázali priestor, na ktorom musíme pracovať. Ak to každý z hráčov správne uchopí, tak sa bude posúvať. Takisto aj my budeme posúvať našu hru systémovo dopredu.“
tabuľka D-skupiny
1. Anglicko 5 5 0 0 13:0 15
2. SLOVENSKO 6 4 1 1 12:9 13
3. Írsko 5 2 1 2 5:9 7
4. Andora 7 2 0 5 5:9 6
5. Moldavsko 6 1 1 4 7:12 4
6. Kazachstan 5 1 1 3 3:6 4
zostávajúci program SR do 21 rokov v kvalifikácii ME 2027
piatok, 27. marca 2026: Kazachstan - SR
piatok, 29. septembra 2026: SR - Írsko
piatok, 2. októbra 2026: Anglicko - SR
utorok, 6. októbra 2026: Andorra - SR
1. Anglicko 5 5 0 0 13:0 15
2. SLOVENSKO 6 4 1 1 12:9 13
3. Írsko 5 2 1 2 5:9 7
4. Andora 7 2 0 5 5:9 6
5. Moldavsko 6 1 1 4 7:12 4
6. Kazachstan 5 1 1 3 3:6 4
zostávajúci program SR do 21 rokov v kvalifikácii ME 2027
piatok, 27. marca 2026: Kazachstan - SR
piatok, 29. septembra 2026: SR - Írsko
piatok, 2. októbra 2026: Anglicko - SR
utorok, 6. októbra 2026: Andorra - SR