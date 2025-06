Angličania obhájili titul na ME 21, Carsley: Výzvou je zopakovať to

Bratislava 29. júna (TASR) - Anglická futbalová reprezentácia do 21 rokov ako prvá obhájila titul majstrov Európy hneď dvakrát v histórii. Po víťazstvách v rokoch 1982 a 1984 sa mladým Angličanom podarilo obhájiť prvenstvo spred dvoch rokov aj na kontinentálnom šampionáte na Slovensku. V napínavom finálovom dueli si Angličania poradili s dovtedy nezdolanými Nemcami 3:2 po predĺžení. Mužstvo trénera Leeho Carsleyho ukončilo na deň presne dva roky trvajúcu sériu Nemecka bez prehry.



Boli to práve Angličania, kto naposledy zdolal v tejto vekovej kategórii svojho odvekého futbalového rivala. Stalo sa tak 28. júna 2023 na záverečnom turnaji EURO v gruzínskom Batumi. Odvtedy nemecký výber neprehral 15 súťažných stretnutí za sebou. Počas úspešného ťaženia Nemci zdolali v skupinovej fáze Angličanov 2:1 v kompletne pozmenenej zostave. Angličanov vtedy položili rýchle góly Ansgara Knauffa a Nelsona Weipera. Rovnakou mincou odpovedalo mužstvo z Britských ostrovov v sobotňajšom finále na Tehelnom poli v Bratislave. „Levíčatá“ vybehli na svojho súpera a po presných zásahoch Harveyho Elliotta a Omariho Hutchinsona viedli 2:0 už v 24. minúte. „Tréner chcel, aby sme mali intenzívny začiatok zápasu. Máme silný tím a museli sme využiť svoje šance. Koniec bol ťažký, ale vydržali sme a to je najdôležitejšie,“ povedal pre oficiálny portál uefa.com anglický stredopoliar Hutchinson.



Pridať mohli aj tretí gól a rozhodnúť o svojom triumfe skôr, Nemcov však postavil na nohy kontaktný gól Weipera v závere prvého polčasu. Zverenci trénera Antonia Di Salva mali po zmene strán ľahšie nohy, zatiaľ čo Angličania nedokázali nadviazať na intenzitu z prvého dejstva. Nemcom sa otvárali priestory na kombináciu a ľahšie prenikali do súperovej defenzívy. Po hodine hry vyrovnal výstavnou strelou Paul Nebel, no Anglicko nespanikárilo. V závere riadneho hracieho času mal rovnaký muž na kopačke rozhodujúci gól, jeho strela však skončila na brvne. V predĺžení sa ako žolík ukázal útočník Jonathan Rowe, ktorý upratal hlavou do siete center Tylera Mortona už približne po 90 sekundách svojho pobytu na ihrisku. „Do zápasu som išiel s nastavením, že urobím všetko, čo budem môcť, aby som pomohol tímu. Nebol som v základnej zostave, ale vedel som, že v určitom momente budeme musieť prísť z lavičky pomôcť prekonať defenzívu súpera. Som veľmi šťastný, že sa nám to podarilo. Od chvíle, keď som prišiel do kempu, som vedel, že všetci majú rovnaké zmýšľanie. Každý z nás chcel vyhrať,“ uviedol autor zlatého gólu.



Carsley viedol svoj tím pred dvoma rokmi počas 39-ročného čakania na titul v tejto vekovej kategórii. Po kostrbatej skupinovej fáze ukázal jeho výber na Slovensku svoju silu vo štvrťfinále. V repríze predošlého šampionátu zdolali vicemajstrov Európy zo Španielska (3:1) a nakopli sa za úspešnou obhajobou. Carsley vyzdvihol prístup svojho tímu: „Som na hráčov naozaj pyšný. Na ich odhodlanie, ktoré preukázali za posledných 28 dní. Na všetky pokyny, ktoré sme sa im snažili rýchlo vštepiť a hráči si ich osvojili. Majú silnú vieru. Hovorili sme o tom, keď sme boli v St. George's Parku, že tento tím si verí, že môže vyhrať. Takých hráčov potrebujeme. Som za nich veľmi šťastný. Stať sa európskymi šampiónmi dvakrát za sebou je veľký úspech a myslím, že teraz je výzvou zopakovať to o dva roky.“



Výraznú zásluhu na anglickom úspechu má Harvey Elliot, ktorý bol súčasťou kádra aj pred dvoma rokmi v Gruzínsku. Na slovenských trávnikoch sa prezentoval piatimi gólmi, pričom štyri z nich boli kľúčové pre úspech tímu. Víťazný presný zásah zaznamenal proti Španielom a dvoma gólmi zostrelil v semifinále Holanďanov (2:1). Vo finále sa strelecky presadil už v ôsmej minúte duelu a po stretnutí zaslúžene získal cenu pre najlepšieho hráča turnaja. O jeden gól zaostal za najlepším strelcom Nickom Woltemadem z Nemecka. Po dvoch rokoch tak napodobnil Anthonyho Gordona a je tretí Angličan s touto prestížnou cenou od prvého šampionátu v roku 1978. Ak by anglický výber dokázal zopakovať triumf aj o dva roky na turnaji v Srbsku a Albánsku, bol by druhý v histórii. Trikrát za sebou ovládnuť turnaj sa podarilo Taliansku (1992-1996). Anglicko má teraz na konte štyri tituly, osamostatnilo sa na tretej pozícii pred Nemeckom, najúspešnejšími tímami najstaršej mládežníckej kategórie zostávajú s piatimi prvenstvami Taliani a Španieli.