Angličania odohrajú pred ME prípravné zápasy proti Bosne a Islandu

Londýn 5. februára (TASR) - Futbalisti Anglicka odohrajú pre ME prípravné zápasy proti Bosne a Hercegovine a Islandu. V pondelok to oznámila Anglická futbalová asociácia (FA).



Hráči "Albiónu" nastúpia proti Bosne 3. júna v St James' Parku. Na ihrisku Newcastle United, v ktorého tíme pôsobí aj slovenský brankár Martin Dúbravka, to bude prvý vzájomný zápas oboch krajín. O štyri dni neskôr bude Anglicko čeliť Islandu. Zápas sa odohrá vo Wembley.



"Veľmi sa tešíme, že sa s tímom vrátime na severovýchod a do mesta, ktoré je synonymom futbalu v tejto krajine. Nasledovať bude ďalšia špeciálna príležitosť vo Wembley, poča ktorej budú mať naši fanúšikovia možnosť rozlúčiť sa s nami predtým, ako sa vydáme do Nemecka," uviedol Gareth Southgate, tréner Anglicka podľa agentúry AFP.



Bosna a Island sa predstavia v play off B-vetvy Ligy národov, z ktorej víťaz postúpi na ME a bude súčastou E-skupiny, kde sú aj Slováci. Bosna a Hercegovina sa stretne s Ukrajinou, Island nastúpi proti Izraelu. Mužstvo trénera Francesca Calzonu čaká prvý duel s Belgickom vo Frankfurte (pondelok, 17. júna), ďalší v Düsseldorfe (piatok, 21. júna) práve proti víťazovi play off B-vetvy Ligy národov (Island, Bosna a Hercegovina, Ukrajina a Izrael). Na záver sa Slováci stretnú s Rumunskom opäť vo Frankfurte (streda, 26. júna).



Majstrovstvá Európy v Nemecku odštartujú 14. júna v Mníchove zápasom domácej reprezentácie so Škótskom. Angličanov čakajú v C-skupine postupne Srbsko, Dánsko a Slovinsko.