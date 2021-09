Angličania ovládli prestupový trh, na nákupy minuli miliardy dolárov

Londýn 7. septembra (TASR) - Počas uplynulého prestupového obdobia minuli najviac peňazí futbalové kluby z Anglicka. Podľa informácii Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) kúpili hráčov v súhrnnej hodnote 3,72 miliardy dolárov.



Rovnako ako predchádzajúce leto, aj tentokrát minuli anglické kluby dvakrát viac peňazí ako tímy z krajín na druhom a treťom mieste rebríčka dokopy. Talianske tímy nakúpili hráčov za 473,8 milióna dolárov a francúzske za 428,9. Celkovo však anglické kluby zaplatili za prestupy menej, v lete 2020 to bolo až 4,02 miliardy dolárov.



Anglické kluby sú na čele aj v celkovom počte prestupov oboma smermi, hoci aj v tomto ukazovateli sa absolútne čísla znížili. Do kolísky futbalu prišlo 380 hráčov, pred rokom 485. Počet odchodov klesol z 524 na 494. V inkasovanej sume za prestupy je však Anglicko až na treťom mieste so ziskom 409,8 milióna dolárov. Najúspešnejšie v tejto štatistike sú nemecké kluby so zárobkom 462,7 milióna. Správu zverejnila agentúra dpa.