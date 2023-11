Angličania povolali do tímu trojicu nováčikov

Londýn 13. novembra (TASR) - Futbalisti Ezri Konsa, Cole Palmer a Rico Lewis dostali premiérové pozvánky do anglického reprezentačného mužstva pred záverečnými dvoma zápasmi kvalifikácie ME 2024. Trojica nováčikov v dueloch proti Malte a Severnému Macedónsku nahradí zranených Jamesa Maddisona, Lewisa Dunka a Calluma Wilsona.



Väčšina hráčov sa má v pondelok dostaviť do St. George's Parku, kde absolvujú niekoľko tréningov pred piatkovým zápasom proti Malte vo Wembley. Zverenci Garetha Southgatea v pondelok odcestujú na záverečný duel do Severného Macedónska, pričom účasť na budúcoročnom turnaji si už v predstihu zabezpečili. Informovala o tom agentúra DPA.