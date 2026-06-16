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Angličania prišli o zraneného Livramenta, nahradí ho Chalobah

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Futbalisti Anglicka sprava Declan Rice, Ivan Toney, Bukayo Saka a Eberechi Eze prichádzajú na tréning v americkom Palm Beach Gardens v utorok 9. júna 2026. Foto: TASR/AP

Angličania vstúpia do šampionátu v stredu o 22.00 SELČ duelom proti Chorvátsku. V I-skupine ich ešte čakajú stretnutia s Ghanou a Panamou, pripomenula agentúra DPA.

Autor TASR
Kansas City 16. júna (TASR) - Tino Livramento vypadol z kádra anglickej futbalovej reprezentácie na MS 2026. Obranca Newcastlu United utrpel na tréningu svalové zranenie. Tréner Albiónu Thomas Tuchel namiesto neho povolal do tímu Trevoha Chalobaha z FC Chelsea.

Angličania vstúpia do šampionátu v stredu o 22.00 SELČ duelom proti Chorvátsku. V I-skupine ich ešte čakajú stretnutia s Ghanou a Panamou, pripomenula agentúra DPA.
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