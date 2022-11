Angličania remizovali s USA 0:0, nevyužili šancu na postup

Futbalista Sergino Dest (hore) z USA a hráč Anglicka Mason Mount bojujú o loptu počas zápasu základnej B-skupiny Anglicko - USA na MS v katarskom meste Chaur v piatok 25. novembra 2022. Foto: TASR - AP

A-skupina - 2. kolo:



Anglicko - USA 0:0



Rozhodovali: Valenzuela – Urrego, Moreno (všetci Ven.), 68.463 divákov.



Anglicko: Pickford - Trippier, Stones, Maguire, Shaw - Bellingham (68. Henderson), Rice, Mount - Saka (78. Rashford), Kane, Sterling (69. Grealish)



USA: Turner – Dest (78. Moore), Zimmerman, Ream, Robinson – McKennie (77. Aaronson), Adams, Musah – Weah (83. Reyna), Wright (83. Sargent), Pulisic

Americký futbalista Tim Ream (vľavo) a hráč Anglicka Harry Kane (vpravo) bojujú o loptu počas zápasu základnej B-skupiny Anglicko - USA na MS v katarskom meste Chaur v piatok 25. novembra 2022. Foto: TASR - AP



Tabuľka:



1. Anglicko 2 1 1 0 6:2 4



2. Irán 2 1 0 1 4:6 3



3. USA 2 0 2 0 1:1 2



4. Wales 2 0 1 1 1:3 1

Al Chor 25. novembra (TASR) - Anglickí futbalisti remizovali vo svojom druhom zápase na MS v Katare s USA 0:0. Vedúci tím B-skupiny tak nevyužil šancu na zaistenie postupu do osemfinále a Američanov nezdolal ani v historicky treťom vzájomnom stretnutí na svetovom šampionáte. Na tohtoročnom svetovom šampionáte sa tak zrodila piata bezgólová remíza.Albion hral na MS proti USA tretíkrát – v roku 1950 podľahol tomuto súperovi 0:1 a o šesťdesiat rokov neskôr s ním v JAR remizoval 1:1. V piatkovom dueli priniesol viac akcie prvý polčas, Angličanom však chýbala v koncovke razancia a Američanom presnosť. Po prestávke oba tímy dobre bránili a svojím výkonom zaujal na strane Anglicka najmä Harry Maguire.Ďalšie duely B-skupiny boli na programe v utorok. Albion zabojuje o postup s Walesom o 16.00 SEČ a v rovnakom čase proti sebe nastúpia aj Irán a USA. Šancu na postup majú všetky štyri tímy.Do prvej veľkej šance sa dostali Angličania v 10. minúte. Bellingham vysunul v šestnástke Saku a ten našiel pred bránou Kanea, ktorého pokus sa skončil rohom. Angličania to naďalej skúšali po pravej strane cez Saku, no chýbal im dôraz. Američanom zas presnosť. Albion to neúspešne skúšal aj dlhými centrami, no prvá veľká šanca vznikla pred ich bránou. McKennie dostal výstavný center, ktorý poslal nad bránu. Jeho tím sa pokúšal o ohrozenie brány taktiež sprava. Po polhodine hry odtiaľ poslal McKennie prihrávku Musahovi, ktorý našiel v šestnástke Pulisica. Ten opečiatkoval brvno. Krátko pred prestávkou našiel Shaw na hranici päťky Saku, obrana mu však nenechala priestor. V nadstavení ešte pohrozil na opačnej strane Mount.Po prestávke sa vyznamenali najmä obrany. Po hodine hry mali Američania niekoľko príležitostí v podobe rohových kopoch, no Pulisicove centre opakovane zneškodnil Maguire. Albion sa spod ich tlaku vymanil v 65. minúte a chcel vytvoriť kombináciu pred Turnerovou bránou. Neúspešne. Tréner Southgate skúsil oživiť hru svojho mužstva dvojitým striedaním, rovnako, ako jeho náprotivok Berhalter. Dole išli napríklad Bellingham so Sakom a na druhej strane striedal ako prvý McKannie. Väčšiu zmenu to však neprinieslo a tímy sa rozišli za bezgólového stavu. V nadstavení mali Angličania zrejme najväčšiu šancu v druhom dejstve. Kapitán Kane tesne minul bránu pri nepriamom kope Shawa.