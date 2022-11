Angličania s Maddisonom i Maguireom, chýba zranený James

nominácia Anglicka na MS 2022 v Katare:



brankári: Jordan Pickford (FC Everton), Nick Pope (Newcastle United), Aaron Ramsdale (Arsenal Londýn)



obrancovia: Harry Maguire, Luke Shaw (obaja Manchester United), Eric Dier (Tottenham Hotspur), John Stones, Kyle Walker (obaja Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Conor Coady (FC Everton), Ben White (Arsenal Londýn), Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool)



stredopoliari: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Mason Mount, Conor Gallagher (obaja FC Chelsea), Declan Rice (West Ham UNited), Jordan Henderson (FC Liverpool, Kalvin Phillips (Manchester City), James Maddison (Leicester City)



útočníci: Phil Foden, Jack Grealish (obaja Manchester City), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Bukayo Saka (Arsenal Londýn), Raheem Sterling (FC Chelsea), Callum Wilson (Newcastle United), Marcus Rashford (Manchester United)

Londýn 10. novembra (TASR) - Do konečnej 26-člennej nominácie anglickej futbalovej reprezentácie na MS 2022 sa dostal aj James Maddison. Ofenzívny stredopoliar si vybojoval miesto v tíme kvalitnými výkonmi v drese Leicestru City. Tréner Gareth Southgate zaradil do kádra aj stopéra Harryho Maguirea, hoci v tejto sezóne v Manchestri United väčšinou zohrieva lavičku náhradníkov.V nominácii figurujú aj Kyle Walker a Kalvin Phillips z Manchestru City, ktorí mali v uplynulom období zdravotné problémy. Pre zranenie chýba pravý obranca Reece James. Lídrom ofenzívy by mal byť kapitán tímu Harry Kane. Callum Wilson z Newcastlu United dostal prednosť pred Ivanom Toneym i Tammym Abrahamom. Angličania sa predstavia v B-skupine spoločne s Walesom, USA a Iránom.