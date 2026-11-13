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Angličania si zaistili štvrťfinále, Taliani pokorili Francúzov
Shilton, ktorý držal maximum od roku 1990, bol súčasťou predzápasovej ceremónie v londýnskom Wembley, počas nej Anglická futbalová asociácia (FA) ocenila Kanea za rekordný štart.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Futbalisti Anglicka zdolali vo štvrtkovom dueli 3. skupiny A-divízie Ligy národov Chorvátsko 2:1 a zabezpečili si postup do štvrťfinále. Víťazný gól strelil kapitán Harry Kane, ktorý nastúpil na 126. zápas za národný tím a prekonal tak reprezentačný rekord niekdajšieho brankára Petra Shiltona (125). Angličania sa pridali k postupujúcim Španielom, úradujúci majstri sveta i Európy potvrdili post lídra skupiny a zvíťazili na pražskej Letnej nad Českom 2:0. V 1. skupine pripravili Taliani prvú prehru Francúzom, ktorých zdolali v Miláne 3:1 a vystriedali ich na čele tabuľky.
Shilton, ktorý držal maximum od roku 1990, bol súčasťou predzápasovej ceremónie v londýnskom Wembley, počas nej Anglická futbalová asociácia (FA) ocenila Kanea za rekordný štart. Pred výkopom bol vztýčený obrovský transparent s podobizňou 33-ročného útočníka a nápisom „England's Finest“ (Najlepší z Anglicka). Držiteľ Zlatej lopty si prevzal špeciálny zarámovaný dres od princa Williama, patróna FA. Práve Kane bol na začiatku prvej gólovej akcie, keď v 24. minúte preniesol loptu na Judea Bellinghame a po jeho centri prekonal Dominika Livakoviča Morgan Rogers. Chorváti odpovedali po zmene strán, chybu Jarella Quansaha potrestal Petar Sučič. Quansah napravil svoje zaváhanie o pár minút neskôr, v šestnástke ho pridržal Hrvoje Smolčič a po verdikte VAR sa kopala penalta, z ktorej Kane pridal svoj 91. reprezentačný gól - 2:1. V 85. minúte sa už-už tešil z prvého zásahu v národnom drese James Garner, ale ten zmaril ofsajd. Angličania síce nenapodobnili suverénny triumf 7:0 z chorvátskej pôdy, ale aj tesné víťazstvo im stačilo na spečatenie postupu a stále živia aj šancu na prvé miesto. Z druhej priečky strácajú na Španielsko tri body, pričom o tri dni ich čaká vzájomný duel na pôde súpera.
Česi odolávali na Letnej favoritovi až do 39. minúty. Vtedy Lukáš Ambros zahral vo vlastnej ruke šestnástkou a rozhodca ukázal na biely bod, z ktorého sa nemýlil Alex Baena - 0:1. Hneď po prestávke dostal loptu do domácej siete po samostatnom úniku aj Yeremi Pino, no gól neplatil pre ofsajd. Veľké šance na vyrovnanie potom zahodili domáci David Zima a Adam Hložek, ktorého hlavička skončila na brvne. To mohlo Čechov mrzieť, od 72. minúte už totiž dohrávali zápas s 10 hráčmi, keď červenú kartu dostal Ladislav Krejčí. Triumf Španielov spečatil v závere striedajúci obranca Marc Pubill. Česi zostávajú bez bodu na poslednom 4. mieste, na tretích Chorvátov strácajú pred vzájomným duelom tri body.
Na San Sire sa ujali Francúzi vedenia už v 10. minúte, keď Michael Olise potrestal zlú rozohrávku Gianluigiho Donnarummu. Taliani dokázali vyrovnať o štvrťhodinu neskôr po dravom prieniku Nicola Cambiaghiho a presnom zásahu Francesca Pia Esposita, ktorý strelil už svoj ôsmy gól v 14. reprezentačnom zápase. „Azúroví“ mohli viesť po hodine hry, ale Sebastiano Esposito z pokutového kopu vôbec netrafil bránu. O tri minúty neskôr sa už Taliani tešili, keď presne namieril Davide Frattesi po prihrávke Federica Dimarca. V 75. minúte kopali ďalšiu penaltu, tentoraz sa na ňu postavil F. P. Esposito, ktorý zvýšil na 3:1. Zverenci trénera Roberta Manciniho si už vedenie ustrážili a ukoristili tak cenný skalp. Vďaka nemu sa bodovo dotiahli na „Les Bleus“ a vedú tabuľku zásluhou lepších vzájomných zápasov.
V druhom stretnutí skupiny Belgicko zvíťazilo na pôde Turecka a stále tak živí šancu na postup do štvrťfinále. Na štadióne v Izmire otvoril skóre v 20. minúte domáci Arda Güler, ktorý sa zaskvel parádnou strelou z priameho kopu. Turkom vydržalo vedenie len sedem minút, Belgičania v priebehu necelých štyroch minút otočili skóre zásluhou legionárov z talianskej Serie A. Najprv po prihrávke Jeremyho Dokuho vyrovnal stredopoliar SSC Neapol Kevin De Bruyne a vzápätí poslal hostí do vedenia Charles De Ketelaere z Atalanty Bergamo, ktorému naservíroval loptu na päťku Maxim De Cuyper. Domácim sa už vyrovnať nepodarilo. V samom závere nevyužil šancu striedajúci Hakan Calhanoglu a premiéra trénera Sergena Yalcina na tureckej lavičke sa tak skončila prehrou. Hráči z „krajiny polmesiaca“ sa nedočkali bodov ani na piaty pokus, nemajú už šancu posunúť sa zo štvrtej priečky a zostúpia do B-divízie. Belgičania zostali s 9 bodmi na treťom mieste o bod za vedúcou dvojicou. O postup si to rozdajú v nedeľu s Talianmi, kým Francúzom bude stačiť proti Turecku aj bod.
V 2. skupine C-divízie uhral Cyprus v Jerevane s Arménskom remízu 1:1 a má istú baráž o postup do B-divízie. Arménsko stratilo šancu na postup, v tabuľke skončí tretie. V druhom zápase skupiny Čierna Hora vyhrala nad Lotyšskom 2:1, gólom prispel k výhre domácich bývalý hráč Dunajskej Stredy Nikola Krstovič. Čierna Hora potvrdila postup do B-divízie. Na čele 1. skupiny C-divízie je Albánsko, ktoré zdolalo Fínsko 2:0.
Shilton, ktorý držal maximum od roku 1990, bol súčasťou predzápasovej ceremónie v londýnskom Wembley, počas nej Anglická futbalová asociácia (FA) ocenila Kanea za rekordný štart. Pred výkopom bol vztýčený obrovský transparent s podobizňou 33-ročného útočníka a nápisom „England's Finest“ (Najlepší z Anglicka). Držiteľ Zlatej lopty si prevzal špeciálny zarámovaný dres od princa Williama, patróna FA. Práve Kane bol na začiatku prvej gólovej akcie, keď v 24. minúte preniesol loptu na Judea Bellinghame a po jeho centri prekonal Dominika Livakoviča Morgan Rogers. Chorváti odpovedali po zmene strán, chybu Jarella Quansaha potrestal Petar Sučič. Quansah napravil svoje zaváhanie o pár minút neskôr, v šestnástke ho pridržal Hrvoje Smolčič a po verdikte VAR sa kopala penalta, z ktorej Kane pridal svoj 91. reprezentačný gól - 2:1. V 85. minúte sa už-už tešil z prvého zásahu v národnom drese James Garner, ale ten zmaril ofsajd. Angličania síce nenapodobnili suverénny triumf 7:0 z chorvátskej pôdy, ale aj tesné víťazstvo im stačilo na spečatenie postupu a stále živia aj šancu na prvé miesto. Z druhej priečky strácajú na Španielsko tri body, pričom o tri dni ich čaká vzájomný duel na pôde súpera.
Česi odolávali na Letnej favoritovi až do 39. minúty. Vtedy Lukáš Ambros zahral vo vlastnej ruke šestnástkou a rozhodca ukázal na biely bod, z ktorého sa nemýlil Alex Baena - 0:1. Hneď po prestávke dostal loptu do domácej siete po samostatnom úniku aj Yeremi Pino, no gól neplatil pre ofsajd. Veľké šance na vyrovnanie potom zahodili domáci David Zima a Adam Hložek, ktorého hlavička skončila na brvne. To mohlo Čechov mrzieť, od 72. minúte už totiž dohrávali zápas s 10 hráčmi, keď červenú kartu dostal Ladislav Krejčí. Triumf Španielov spečatil v závere striedajúci obranca Marc Pubill. Česi zostávajú bez bodu na poslednom 4. mieste, na tretích Chorvátov strácajú pred vzájomným duelom tri body.
Na San Sire sa ujali Francúzi vedenia už v 10. minúte, keď Michael Olise potrestal zlú rozohrávku Gianluigiho Donnarummu. Taliani dokázali vyrovnať o štvrťhodinu neskôr po dravom prieniku Nicola Cambiaghiho a presnom zásahu Francesca Pia Esposita, ktorý strelil už svoj ôsmy gól v 14. reprezentačnom zápase. „Azúroví“ mohli viesť po hodine hry, ale Sebastiano Esposito z pokutového kopu vôbec netrafil bránu. O tri minúty neskôr sa už Taliani tešili, keď presne namieril Davide Frattesi po prihrávke Federica Dimarca. V 75. minúte kopali ďalšiu penaltu, tentoraz sa na ňu postavil F. P. Esposito, ktorý zvýšil na 3:1. Zverenci trénera Roberta Manciniho si už vedenie ustrážili a ukoristili tak cenný skalp. Vďaka nemu sa bodovo dotiahli na „Les Bleus“ a vedú tabuľku zásluhou lepších vzájomných zápasov.
V druhom stretnutí skupiny Belgicko zvíťazilo na pôde Turecka a stále tak živí šancu na postup do štvrťfinále. Na štadióne v Izmire otvoril skóre v 20. minúte domáci Arda Güler, ktorý sa zaskvel parádnou strelou z priameho kopu. Turkom vydržalo vedenie len sedem minút, Belgičania v priebehu necelých štyroch minút otočili skóre zásluhou legionárov z talianskej Serie A. Najprv po prihrávke Jeremyho Dokuho vyrovnal stredopoliar SSC Neapol Kevin De Bruyne a vzápätí poslal hostí do vedenia Charles De Ketelaere z Atalanty Bergamo, ktorému naservíroval loptu na päťku Maxim De Cuyper. Domácim sa už vyrovnať nepodarilo. V samom závere nevyužil šancu striedajúci Hakan Calhanoglu a premiéra trénera Sergena Yalcina na tureckej lavičke sa tak skončila prehrou. Hráči z „krajiny polmesiaca“ sa nedočkali bodov ani na piaty pokus, nemajú už šancu posunúť sa zo štvrtej priečky a zostúpia do B-divízie. Belgičania zostali s 9 bodmi na treťom mieste o bod za vedúcou dvojicou. O postup si to rozdajú v nedeľu s Talianmi, kým Francúzom bude stačiť proti Turecku aj bod.
V 2. skupine C-divízie uhral Cyprus v Jerevane s Arménskom remízu 1:1 a má istú baráž o postup do B-divízie. Arménsko stratilo šancu na postup, v tabuľke skončí tretie. V druhom zápase skupiny Čierna Hora vyhrala nad Lotyšskom 2:1, gólom prispel k výhre domácich bývalý hráč Dunajskej Stredy Nikola Krstovič. Čierna Hora potvrdila postup do B-divízie. Na čele 1. skupiny C-divízie je Albánsko, ktoré zdolalo Fínsko 2:0.
Liga národov 2026/2027
A-divízia
1. skupina:
Turecko – Belgicko 1:2 (1:2)
Góly: 20. Güler – 27. De Bruyne, 30. De Ketelaere
Taliansko – Francúzsko 3:1 (1:1)
Góly: 26. a 75. P. Esposito (druhý z 11 m), 63. Frattesi - 10. Olise
tabuľka:
1. Taliansko 5 3 1 1 11:6 10
2. Francúzsko 5 3 1 1 8:5 10
3. Belgicko 5 3 0 2 8:6 9
4. Turecko 5 0 0 5 3:13 0**
**-zostup do B-divízie
3. skupina:
Česko – Španielsko 0:2 (0:1)
Góly: 39. Baena (z 11 m), 90.+6 Pubill, ČK: 72. Krejčí (ČR)
Anglicko – Chorvátsko 2:1 (1:0)
Góly: 24. Rogers, 64. Kane (z 11 m) - 59. P. Sučič
tabuľka:
1. Španielsko 5 5 0 0 14:5 15*
2. Anglicko 5 4 0 1 16:4 12*
3. Chorvátsko 5 1 0 4 5:16 3
4. Česko 5 0 0 5 2:12 0
*-postup do štvrfťfinále
C-divízia
1. skupina:
Albánsko – Fínsko 2:0 (1:0)
Góly: 35. Muci, 50. Manaj, ČK: 67. Tenho (Fín.)
San Maríno – Bielorusko 0:2 (0:2)
Góly: 13. Gomanov, 17. Koncevoj
tabuľka:
1. Albánsko 5 4 0 1 10:3 12
2. Bielorusko 5 3 1 1 7:2 10
3. Fínsko 5 2 1 2 9:4 7
4. San Maríno 5 0 0 5 1:18 0
2. skupina:
Arménsko – Cyprus 1:1 (0:1)
Góly: 58. Gharibjan – 9. Pikis
Čierna Hora – Lotyšsko 2:1 (0:0)
Góly: 70. Krstovič, 90.+1 Maraš - 72. Melņiks, ČK: 57. Savič (Č.Hora) po 2. ŽK
tabuľka:
1. Čierna Hora 5 4 1 0 9:5 13***
2. Cyprus 5 2 2 1 6:4 8****
3. Arménsko 5 1 2 2 5:6 5
4. Lotyšsko 5 0 1 4 3:8 1
***-postup do B-divízie
****-baráž o postup do B-divízie
A-divízia
1. skupina:
Turecko – Belgicko 1:2 (1:2)
Góly: 20. Güler – 27. De Bruyne, 30. De Ketelaere
Taliansko – Francúzsko 3:1 (1:1)
Góly: 26. a 75. P. Esposito (druhý z 11 m), 63. Frattesi - 10. Olise
tabuľka:
1. Taliansko 5 3 1 1 11:6 10
2. Francúzsko 5 3 1 1 8:5 10
3. Belgicko 5 3 0 2 8:6 9
4. Turecko 5 0 0 5 3:13 0**
**-zostup do B-divízie
3. skupina:
Česko – Španielsko 0:2 (0:1)
Góly: 39. Baena (z 11 m), 90.+6 Pubill, ČK: 72. Krejčí (ČR)
Anglicko – Chorvátsko 2:1 (1:0)
Góly: 24. Rogers, 64. Kane (z 11 m) - 59. P. Sučič
tabuľka:
1. Španielsko 5 5 0 0 14:5 15*
2. Anglicko 5 4 0 1 16:4 12*
3. Chorvátsko 5 1 0 4 5:16 3
4. Česko 5 0 0 5 2:12 0
*-postup do štvrfťfinále
C-divízia
1. skupina:
Albánsko – Fínsko 2:0 (1:0)
Góly: 35. Muci, 50. Manaj, ČK: 67. Tenho (Fín.)
San Maríno – Bielorusko 0:2 (0:2)
Góly: 13. Gomanov, 17. Koncevoj
tabuľka:
1. Albánsko 5 4 0 1 10:3 12
2. Bielorusko 5 3 1 1 7:2 10
3. Fínsko 5 2 1 2 9:4 7
4. San Maríno 5 0 0 5 1:18 0
2. skupina:
Arménsko – Cyprus 1:1 (0:1)
Góly: 58. Gharibjan – 9. Pikis
Čierna Hora – Lotyšsko 2:1 (0:0)
Góly: 70. Krstovič, 90.+1 Maraš - 72. Melņiks, ČK: 57. Savič (Č.Hora) po 2. ŽK
tabuľka:
1. Čierna Hora 5 4 1 0 9:5 13***
2. Cyprus 5 2 2 1 6:4 8****
3. Arménsko 5 1 2 2 5:6 5
4. Lotyšsko 5 0 1 4 3:8 1
***-postup do B-divízie
****-baráž o postup do B-divízie