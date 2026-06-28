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Angličania splnili cieľ, ďalej aj Chorvátsko a Ghana
Ghana napriek prehre tiež postúpila do vyraďovacej fázy a v Kansas City narazí v sobotu o 3.30 SELČ na Kolumbiu.
Autor TASR
East Rutherford/Philadelphia 28. júna (TASR) - Anglickí futbalisti zvládli záver L-skupiny na majstrovstvách sveta presne tak, ako potrebovali. Po víťazstve nad Panamou 2:0 a postupe z prvej priečky to povedal tréner reprezentácie Thomas Tuchel. Druhí Chorváti zvíťazili nad Ghanou 2:1 a aj africký zástupca ide ďalej z tretieho miesta. Panama zakončila skupinu s troma prehrami a bez jediného streleného gólu.
Angličania si na Štadióne MetLife v East Rutherforde dlho nevedeli poradiť s prehustenou defenzívou Panamy. Po bezgólovom prvom polčase ich v 62. minúte „vyslobodil“ Jude Bellingham a o päť minút nato centroval Harrymu Kaneovi, ktorý hlavičkou spečatil víťazstvo. „Urobili sme, čo sme potrebovali. Proti ťažkému súperovi to bolo také, ako sme očakávali. Boli sme jediným tímom, ktorý si proti Paname vytvoril toľko šancí. Každý urobil, čo sme potrebovali, a Jude v tom zohral veľkú rolu,“ povedal Tuchel pre ITV. „Prvá úloha splnená. Prišli sme sem, aby sme to po častiach zvládli, a teraz sme splnili prvý cieľ – prejsť skupinou a zároveň ju vyhrať. Vedeli sme, akú úroveň chceme dosiahnuť, a v druhom polčase sme to dokázali. V každom zápase sa musíme zlepšovať a je len na nás, aby sme to dosiahli,“ doplnil Bellingham, ktorého vyhlásili za hráča zápasu.
Kane si pripísal 11. gól na svetových šampionátoch, ktorým prekonal národný rekord Garyho Linekera. „Samozrejme, že som na to hrdý. Dúfam, že nebol posledný na tomto turnaji,“ konštatoval kanonier Bayernu Mníchov. Na turnaji v USA, Kanade a Mexiku má na konte tri presné zásahy a v drese národného tímu celkovo už 82 gólov a drží rekord najlepšieho strelca „albionu“ vôbec. „Všetci sa za Harryho veľmi tešia, pretože je fantastický spoluhráč, všetci ho majú radi a rešpektujú. Je skvelé, že mal šancu prekonať tento rekord na majstrovstvách sveta. Je v úžasnej psychickej aj fyzickej kondícii – je hladný po úspechu, nie je spokojný, čo ukazuje jeho charakter a odhodlanie. Preto sme radi, že ho máme ako kapitána,“ dodal Tuchel podľa AFP.
Angličania si v šestnásťfinále zmerajú sily s DR Kongo, duel v Atlante sa odohrá v stredu o 18.00 SELČ. Nemecký kouč sa bude musieť vysporiadať s nepriaznivou situáciou na pravom kraji obrany, keďže po zranení Reecea Jamesa má zdravotné problémy aj jeho náhradník Jarell Quansah. V prípade postupu „Albion“ narazí na legendárnom Aztéckom štadióne na lepšieho z dvojice Mexiko - Ekvádor. „Je to možné, ale predtým je ešte jeden zápas a môžeme sa sústrediť len na jeden. Ak sa necháme uniesť a začneme hovoriť o možnom osemfinále, tak nás to potrestá,“ vyhlásil Tuchel.
Panama pred vzájomným duelom vedela, že nemá šancu postúpiť, ale podľa 52-ročného kormidelníka sa na MS ukázala vo „veľmi slušnom“ svetle. „Možno nám chýbal gól, ale boli sme konkurencieschopní. Myslím si, že pomohlo aj to, že väčšina z nás hrá v najlepších ligách. Týždeň čo týždeň súťažíme na najvyššej úrovni, na zaplnených štadiónoch, a myslím si, že nám to naozaj pomohlo splniť to, čo od nás tréner žiadal – zostali sme pokojní v takomto prostredí,“ zhodnotil vystúpenie stredoamerickej krajiny na šampionáte krídelník Jose Luis Rodriguez.
Chorváti po úvodnej prehre s Anglickom (2:4) a triumfoch nad Panamou (1:0) aj Ghanou ukázali, že s nimi na veľkých turnajoch naďalej treba počítať. „Chcel by som zablahoželať hráčom k postupu do vyraďovacej fázy. Bol to ťažký zápas, ale myslím si, že Chorvátsko odohralo vynikajúci duel z taktického hľadiska a zaistilo si dobrú pozíciu,“ uviedol tréner Zlatko Dalič, ktorý tím doviedol do finále MS v Rusku a k tretiemu miestu na predchádzajúcom šampionáte v Katare. Päťdesiatdeväťročný lodivod povedal, že po prvých zápasoch panovalo veľa „podozrení“ o kvalite jeho tímu a niektoré komentáre označil za „úbohé“: „Tento národný tím si zaslúži viac. Či chlapci prehrávajú alebo vyhrávajú, mali by ich zbožňovať za všetko, čo urobili pre ľudí a pre našu krajinu. Toto si treba vážiť a nebrať tomu na dôležitosti, keď sa prehráva.“
Víťazný gól nad Ghanou dal v 83. minúte hlavičkou Nikola Vlašič, ktorému z rohového kopu prihral Luka Modrič. Držiteľ Zlatej lopty za rok 2018 sa stal vo veku 40 rokov najstarším hráčom s asistenciou na MS od začiatku evidencie údajov v roku 1966. „Luka bol skutočne fantastický. To sú jeho charakter a energia. Je si vedomý, že toto sú jeho posledné majstrovstvá sveta a snaží sa najlepšie, ako vie. Dúfam, že bude zdravý a že s nami zostane čo najdlhšie,“ dodal Dalič. Chorváti nastúpia v piatok o 1.00 SELČ v Toronte proti Portugalsku.
Ghana napriek prehre tiež postúpila do vyraďovacej fázy a v Kansas City narazí v sobotu o 3.30 SELČ na Kolumbiu. V skupine nazbierala štyri body, keď predtým remizovala s Anglickom 0:0 a zdolala Panamu 1:0. „Buď vyhráme, alebo sa poučíme, a dnes sme sa poučili. Učíme sa byť lepšie pripravení na majstrovstvá sveta. Tie skutočné sa začínajú v ďalšom zápase. Skupinová fáza je rozcvička,“ povedal tréner Carlos Queiroz pre oficiálnu stránku Ghanskej futbalovej asociácie.
Angličania si na Štadióne MetLife v East Rutherforde dlho nevedeli poradiť s prehustenou defenzívou Panamy. Po bezgólovom prvom polčase ich v 62. minúte „vyslobodil“ Jude Bellingham a o päť minút nato centroval Harrymu Kaneovi, ktorý hlavičkou spečatil víťazstvo. „Urobili sme, čo sme potrebovali. Proti ťažkému súperovi to bolo také, ako sme očakávali. Boli sme jediným tímom, ktorý si proti Paname vytvoril toľko šancí. Každý urobil, čo sme potrebovali, a Jude v tom zohral veľkú rolu,“ povedal Tuchel pre ITV. „Prvá úloha splnená. Prišli sme sem, aby sme to po častiach zvládli, a teraz sme splnili prvý cieľ – prejsť skupinou a zároveň ju vyhrať. Vedeli sme, akú úroveň chceme dosiahnuť, a v druhom polčase sme to dokázali. V každom zápase sa musíme zlepšovať a je len na nás, aby sme to dosiahli,“ doplnil Bellingham, ktorého vyhlásili za hráča zápasu.
Kane si pripísal 11. gól na svetových šampionátoch, ktorým prekonal národný rekord Garyho Linekera. „Samozrejme, že som na to hrdý. Dúfam, že nebol posledný na tomto turnaji,“ konštatoval kanonier Bayernu Mníchov. Na turnaji v USA, Kanade a Mexiku má na konte tri presné zásahy a v drese národného tímu celkovo už 82 gólov a drží rekord najlepšieho strelca „albionu“ vôbec. „Všetci sa za Harryho veľmi tešia, pretože je fantastický spoluhráč, všetci ho majú radi a rešpektujú. Je skvelé, že mal šancu prekonať tento rekord na majstrovstvách sveta. Je v úžasnej psychickej aj fyzickej kondícii – je hladný po úspechu, nie je spokojný, čo ukazuje jeho charakter a odhodlanie. Preto sme radi, že ho máme ako kapitána,“ dodal Tuchel podľa AFP.
Angličania si v šestnásťfinále zmerajú sily s DR Kongo, duel v Atlante sa odohrá v stredu o 18.00 SELČ. Nemecký kouč sa bude musieť vysporiadať s nepriaznivou situáciou na pravom kraji obrany, keďže po zranení Reecea Jamesa má zdravotné problémy aj jeho náhradník Jarell Quansah. V prípade postupu „Albion“ narazí na legendárnom Aztéckom štadióne na lepšieho z dvojice Mexiko - Ekvádor. „Je to možné, ale predtým je ešte jeden zápas a môžeme sa sústrediť len na jeden. Ak sa necháme uniesť a začneme hovoriť o možnom osemfinále, tak nás to potrestá,“ vyhlásil Tuchel.
Panama pred vzájomným duelom vedela, že nemá šancu postúpiť, ale podľa 52-ročného kormidelníka sa na MS ukázala vo „veľmi slušnom“ svetle. „Možno nám chýbal gól, ale boli sme konkurencieschopní. Myslím si, že pomohlo aj to, že väčšina z nás hrá v najlepších ligách. Týždeň čo týždeň súťažíme na najvyššej úrovni, na zaplnených štadiónoch, a myslím si, že nám to naozaj pomohlo splniť to, čo od nás tréner žiadal – zostali sme pokojní v takomto prostredí,“ zhodnotil vystúpenie stredoamerickej krajiny na šampionáte krídelník Jose Luis Rodriguez.
Chorváti po úvodnej prehre s Anglickom (2:4) a triumfoch nad Panamou (1:0) aj Ghanou ukázali, že s nimi na veľkých turnajoch naďalej treba počítať. „Chcel by som zablahoželať hráčom k postupu do vyraďovacej fázy. Bol to ťažký zápas, ale myslím si, že Chorvátsko odohralo vynikajúci duel z taktického hľadiska a zaistilo si dobrú pozíciu,“ uviedol tréner Zlatko Dalič, ktorý tím doviedol do finále MS v Rusku a k tretiemu miestu na predchádzajúcom šampionáte v Katare. Päťdesiatdeväťročný lodivod povedal, že po prvých zápasoch panovalo veľa „podozrení“ o kvalite jeho tímu a niektoré komentáre označil za „úbohé“: „Tento národný tím si zaslúži viac. Či chlapci prehrávajú alebo vyhrávajú, mali by ich zbožňovať za všetko, čo urobili pre ľudí a pre našu krajinu. Toto si treba vážiť a nebrať tomu na dôležitosti, keď sa prehráva.“
Víťazný gól nad Ghanou dal v 83. minúte hlavičkou Nikola Vlašič, ktorému z rohového kopu prihral Luka Modrič. Držiteľ Zlatej lopty za rok 2018 sa stal vo veku 40 rokov najstarším hráčom s asistenciou na MS od začiatku evidencie údajov v roku 1966. „Luka bol skutočne fantastický. To sú jeho charakter a energia. Je si vedomý, že toto sú jeho posledné majstrovstvá sveta a snaží sa najlepšie, ako vie. Dúfam, že bude zdravý a že s nami zostane čo najdlhšie,“ dodal Dalič. Chorváti nastúpia v piatok o 1.00 SELČ v Toronte proti Portugalsku.
Ghana napriek prehre tiež postúpila do vyraďovacej fázy a v Kansas City narazí v sobotu o 3.30 SELČ na Kolumbiu. V skupine nazbierala štyri body, keď predtým remizovala s Anglickom 0:0 a zdolala Panamu 1:0. „Buď vyhráme, alebo sa poučíme, a dnes sme sa poučili. Učíme sa byť lepšie pripravení na majstrovstvá sveta. Tie skutočné sa začínajú v ďalšom zápase. Skupinová fáza je rozcvička,“ povedal tréner Carlos Queiroz pre oficiálnu stránku Ghanskej futbalovej asociácie.